¼«Ì±¡¡ºÇÂç¤Ç32µÄÀÊ¸º¤Î²ÄÇ½À ¡ÖµîÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¼«¸ø¶¨ÎÏ¤Ê¤·¡×¤ÇJNNÊ¬ÀÏ
JNN¤¬µîÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤ÏºÇÂç¤Ç32µÄÀÊ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
JNN¤Ï¡¢µîÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤òÆÈ¼«¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ì±¤Ï¡¢¸øÌÀ¤¬ÌîÅÞ¤ÈÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Áªµó¶è¤Ç¤ÏºÇÂç35¤ÎÁªµó¶è¤Ç2°Ì¸õÊä¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÈæÎã¤ÎµÄÀÊ¤ò3Áý¤ä¤·¡¢ºÇÂç¤Ç32µÄÀÊ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ÇÈó¸øÇ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¸õÊä¤â¡¢ºÇÂç2¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¾¡ÇÔ¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë»î»»¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁªµó¶è¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢ÈæÎã¤â4µÄÀÊ¤ò¼º¤¤¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ8µÄÀÊ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤Ï¡¢¢§Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬ºÇÂç¤Ç29µÄÀÊÀÑ¤ßÁý¤·¡¢Èæ³ÓÂè°ìÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¢§°Ý¿·¤È¹ñÌ±¤âµÄÀÊ¤òÀÑ¤ßÁý¤¹»î»»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊÝ¼éÁØ¤¬¼«Ì±¤Ë²óµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢¾ðÀª¤ÏÎ®Æ°Åª¤Ç¤¹¡£