´Ú¿©¥Ö¥é¥ó¥É¡Öbibigo¡× SEVENTEEN¤È¥³¥é¥Ü¤ÎÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È ¿·¶¶¤Ç12·î24Æü¤Þ¤Ç
CJ FOODS JAPAN¡Öbibigo¡×¤Ï10·î2Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶¤ÎÆ±¼ÒËÜ¼Ò1³¬¤Ë¤¢¤ëÊ£¹ç·¿¥·¥ç¥Ã¥×¡Öbibigo Market¡×¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´Ú¿©¥Ö¥é¥ó¥É¡Öbibigo¡×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëSEVENTEEN¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öbibigo-SEVENTEEN MARKET¡×¤ò»Ï¤á¤¿¡£12·î24Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍè¾ì¼Ô¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¶õ´Ö¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Å¹ÊÞÆâ¤ÏSEVENTEEN¤Î¸ø¼°¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥Ä¡õ¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¡×¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢7¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»£¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢½¸¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¾¦ÉÊÌÏ·¿¤Î²£¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¡Ë¤òÀìÍÑ¤Î¥¦¥©¡¼¥ë¤ä¥Ü¡¼¥É¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æºî¤ë¥Ï¡¼¥È¤ÎÊÉ¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä´°À®¤·¤Æ¤¤¤¯¿ä¤·³è¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Öbibigo¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö²¦¥Þ¥ó¥É¥¥¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥¥ó¥Ñ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢11·î¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëSEVENTEEN¤È¤Î¥³¥é¥Ü¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÀè¹ÔÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¾¡¼¥ó¤âÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öbibigo¡×¾¦ÉÊÀÇ¹þ¤ß4000±ß°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿12ËçÆþ¤Ã¤¿¡Öbibigo-SEVENTEEN¥¹¥Ê¥Ã¥× MARKET¡×1ÂÞ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖSEVENTEEN¥Õ¥¡¥ó¤ÎZÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤ËK-POP¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢K¥Õ¡¼¥É¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢K¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡£