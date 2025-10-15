¤´¤Ï¤ó¤ò¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯ ¥³¥á¹âÆ¤ÇºÆÉ¾²Á¿Ê¤à¤Õ¤ê¤«¤± ·ÐºÑÀ¤Ë»Ù»ý¹â¤Þ¤ë
Êª²Á¹â¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦ÀáÌó»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤ÏÁ°Ç¯Èæ2¡Á3¡ó¤Î³ÈÂç·¹¸þ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£¥³¥á²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤·¤ÆºÆÉ¾²Á¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï¤³¤Î½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤â¾¦ÉÊÄó°Æ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£»Ô¾ì¤Ï°ú¤Â³¤³ÈÂç·¹¸þ¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤Õ¤ê¤«¤±¤â¸¶ºàÎÁ¹â¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¹â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï½ç¼¡¡¢²Á³Ê²þÄê¤äÍÆÎÌÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¡£¸½ºß¤âÃÍ¾å¤²¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥³¥á´ØÏ¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÈæ¤Ù°Â²Á¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£ÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î·ÐºÑÀ¤Î¹â¤µ¡¢¼ê·Ú¤µ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
Ì¥ÎÏ¤Ï¼ê·Ú¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï¿ï»þ¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤Î²þÎÉ¡¢¤Þ¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤òÄÌ¤¸¡¢É÷Ì£¤ä¿©´¶¤ò´Þ¤à¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¸þ¾å¡¢¤µ¤é¤Ë¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏËþÂ´¶¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤´¤Ï¤ó¤Ë¹ç¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¡¢¿©»ö¤È¤·¤Æ¤ÎËþÂ´¶¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¡£
ÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥á²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¼ûÍ×¤ä»Ô¾ì¤ÎÄì¾å¤²¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Áý²Ã¤¹¤ë¥³¥¹¥È¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¥³¥á²Á³Ê¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¼ûÍ×¤ä»Ô¾ì¤ÎÄì¾å¤²¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤â°ú¤Â³¤¾¦ÉÊ»Üºö¤òÃæ¿´¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤ä°éÀ®¾¦ÉÊ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÆ°¤¡¢¿·¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤¹¤ëÆ°¤¤â³èÈ¯¤À¡£
´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¹©¶È¤ÏÈ¯Çä65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤Î¤ê¤¿¤Þ¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¶¯²½¡£¤³¤Î½Õ¤ËÂ³¤¤³¤Î½©¤â¡Ö¤Î¤ê¤¿¤Þ¡×¤ò´§¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
±ÊÃ«±à¤Ï¤³¤Î½©¡¢¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤òºþ¿·¤·¤¿¡£¿·¾¦ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤ä´ûÂ¸¾¦ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á²þÎÉ¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Æþ¿ô¤ä²Á³Ê¤ÎÊÑ¹¹¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£
»°Åç¿©ÉÊ¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¡¢´ÝÈþ²°¿©ÉÊ¡Öº®¤¼¹þ¤ß¤ï¤«¤á¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¾å°Ì¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊÆ°¸þ¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤À¡£
¤Ï¤´¤í¤â¥Õ¡¼¥º¤Ï¡Ö¤Î¤êÊÛ·Ä¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤ËÂ³¤¡Ö¤Ö¤·¼ã´Ý¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£¡Ö¤Î¤êÊÛ·Ä¡×¡Ö¤Ö¤·¼ã´Ý¡×¤òÆ±»þ¤ËÁÊµá¤¹¤ëCM¤òÅê²¼Ãæ¤À¡£
»°Åç¿©ÉÊ¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¸Þ¹ò¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¥·¥ê¡¼¥º¤òÅêÆþ¤¹¤ëÆ°¤¡¢¤µ¤é¤ËÃ±ÉÊ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤¹¤ëÆ°¤¤âÂ¿¤¤¡£°éÀ®¾¦ÉÊ¤ä¿·¾¦ÉÊ¤ÎÆ°¸þ¤â¾ÇÅÀ¤Î°ì¤Ä¤À¡£