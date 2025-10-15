¹â¿Ü¹îÌï»á¡¢»ÔÄ¹¤È¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¿¦°÷¤ÎºÊ¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤´¼ç¿Í¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¤æ¤ë¤¬¤Ê¤¤±ü¤µ¤ó¤ÏÎ©ÇÉ¡×
¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¡Ê80¡Ë¤¬15Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬´ûº§¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²ó²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Æ±¿¦°÷¤ÎºÊ¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¹â¿Ü»á¤Ï¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤ÎºÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ø¤´µÙ·Æ¡¢¤´¾¦ÃÌ¡Ù¤òÉ½´ÇÈÄ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ©²ñ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Öé®¤ÎÃæ¾õÂÖ¤ÎÀ¤´Ö¤ËÈùÆ°¤¿¤ê¤È¤â¤»¤º¡¡¤´¼ç¿Í¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¤æ¤ë¤¬¤Ê¤¤±ü¤µ¤ó¤ÏÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ¿¦°÷¤ÎºÊ¤Ï14Æü¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯¸µÄÌ¤ê¤ÎÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¸½ñ¤ÇÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£¡Ö»ÔÄ¹¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼Õºá¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤âµ¤·¤¿¡£
¿¦°÷¼«¿È¤â10Æü¤Ë»ÔµÄ²ñ¤Ë¡Ö»ÔÄ¹¤È¤Î´Ö¤ËÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë½ñÌÌ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
ºÊ¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤Ï»ö¼Â¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾®Àî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢ºÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ò²ñÅªÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤ò´Õ¤ß¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£