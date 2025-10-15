30ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤ò¼è¤é¤ì¤¿´¶¤¸¡×ÍÄ¾¯´ü¤Ë´¶¤¸¤¿Ä¹½÷¤Î¿´¾ð
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÈÓ·¦½ÕºÚ¡Ê30¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹½÷¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¾É¸õ·²¡×¡£´°àú¼çµÁ¤ä¡¢¿Í¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Ä¹½÷¤¬Êú¤¨¤ä¤¹¤¤Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤ò¡ÖÄ¹½÷¾É¸õ·²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÈÓ·¦¤Ï3»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¤Ç4ºÐ²¼¤ÎËå¤È9ºÐ²¼¤ÎËå¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËå¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬Ãæ¿´¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ËåÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤½¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¡£¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤ò¼è¤é¤ì¤¿´¶¤¸¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÓ·¦¤Ï¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤âËå¤Ë¤âÂß¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÇËå¤òÅ¨»ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£