¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¤òÇ¯¼ý800Ëü¤Ç¸Û¤¦Ìõ
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¼Ñ´³¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§Á´À¤³¦100Å¹ÊÞ¡ªÇä¾å10ÇÜ¡ª¼Ò°÷ÄêÃåÎ¨85¡ó¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¥é¡¼¥á¥óÆä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¿Í¤Å¤¯¤ê¡Ù¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¯¼ý800Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¼Ò°÷¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ª¼ÂºÝ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÆü¾ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¡¢³°¹ñ¿Í¤òÂØ¤¨¤Î¤¤¯Ï«Æ¯ÎÏ¤È¤È¤é¤¨¤ë¤«¡¢ÂØ¤¨¤Î¤¤«¤Ê¤¤¿Íºà¤È¤È¤é¤¨¤ë¤«¤Ç¡¢´ë¶È¤È¤·¤ÆÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ä¤¯¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¡¢¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¼Ñ´³¥é¡¼¥á¥óÆä¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÆä¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¸ÅÄ¸ç»Ö¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñÀÒ¿Íºà¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¡¢´´Éô¤Ë¤âÅÐÍÑ¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ¸ÅÄ¼ÒÄ¹¤ÎÃø½ñ¡ØÁ´À¤³¦100Å¹ÊÞ¡ªÇä¾å10ÇÜ¡ª¼Ò°÷ÄêÃåÎ¨85¡ó¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¥é¡¼¥á¥óÆä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¿Í¤Å¤¯¤ê¡Ù¤è¤ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´´Éô¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¼Ò°÷¤â
Æä¤Ï¡¢µá¤á¤ë¿Íºà¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤¤¡¢»×¤¤¤òÆ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñÀÒ¡¢Ç¯Îð¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢³°¹ñÀÒ¤Î¿Íºà¤Î¸ÛÍÑ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Æä¤ÎÀµ¼Ò°÷¤Ï157Ì¾¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢³°¹ñÀÒ¿Íºà¤Ï97Ì¾¤Ç¤¹¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¡¢´´Éô¤òÌ³¤á¤ë¿Íºà¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñÀÒ¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¼Ò¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¥Ó¥¶¤â¤·¤¯¤Ïµ»¿Í¹ñ¥Ó¥¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
ÆÃÄêµ»Ç½¥Ó¥¶¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÀìÌçÀ¤äµ»Ç½¤òÍ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ºßÎ±»ñ³Ê¤Ç¤¹¡£
µ»¿Í¹ñ¥Ó¥¶¤Ï¡¢¡Öµ»½Ñ¡¦¿ÍÊ¸ÃÎ¼±¡¦¹ñºÝ¶ÈÌ³¥Ó¥¶¡×¤¬Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î¿Íºà¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ó¥¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¿¦Ì³·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÀõ¤¤Ê¬¡¢¤Û¤Ü¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤Ç¶µ°é¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æä¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÁá¤¯µÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¿·Â´¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢°é¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñ¤ÎÊ¸²½¤Ë¤è¤ë¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤âÉÔÉ¬Í×¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ØÆ³¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡¢Æä¤Ç¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤È²ñ¼Ò¡¿»Å»ö¤È¤·¤ÆÀÚ¤êÊ¬¤±¤ÆÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¼Ò°÷¶µ°é¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢Æþ¼Ò¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¶µ°é¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆä¤Î¶µ°éÍ½»»¤ÏÇ¯´Ö6600Ëü±ß¡£Ê¿¶Ñ¤Î10ÇÜ¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ê½»¼Ô¡¢Äê½»¼Ô¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¤â¡¢Æü¾ïÅª¤ËÌäÂê¤Ê¤¯ÆüËÜ¸ì¤¬»È¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÎÍÑ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æä¤ò»Ù¤¨¤ë³°¹ñÀÒ¿Íºà¡Ê¼Ì¿¿¡§¡ØÁ´À¤³¦100Å¹ÊÞ¡ªÇä¾å10ÇÜ¡ª¼Ò°÷ÄêÃåÎ¨85¡ó¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¥é¡¼¥á¥óÆä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¿Í¤Å¤¯¤ê¡Ù¡Ë
¿Íºà¤ÎÎÉ¤·°¤·¤È¹ñÀÒ¤ÏÌµ´Ø·¸
¿Íºà¤ÎÎÉ¤·°¤·¤È¹ñÀÒ¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡£³§¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤»¤º¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶µ°é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¾²Á¤â²£ÊÂ¤Ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÀÒ¤À¤«¤é¡¢³°¹ñÀÒ¤À¤«¤é¤È¶èÊÌ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áí¤¸¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¼Ò°÷¤Ï´èÄ¥¤ê²°¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼½Ð¿È¤Î¥¢¥¦¥ó¥ß¥ã¥Ã¥Æ¥Ã¡¢Æ±¤¸¤¯¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼½Ð¿È¤Î¥¦¥£¥ó¥â¡¼¤Ï¡¢´´Éô¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡¢À®Ä¹°ÕÍß¤Î¹â¤¤¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·Àß¤µ¤ì¤¿´íµ¡´ÉÍýÂÐºö¼¼¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¯¥ì¡¼¥à¤ä¡¢µ¯¤³¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎºîÀ®¤ä¼þÃÎ¤ò¹Ô¤¦Éô½ð¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤¬°ÂÄê¤·¤Æ±Ä¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÉô½ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËèÆü¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ÉûÅ¹¼ç¡¢Å¹¼ç¡¢¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¼ÒÆâ¤Î¸¦½¤¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æä¤Ï¡¢À¸ÅÄ¤Ï¤¸¤á¡¢¾å»Ê¤Î³§¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢Äó°Æ¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó³Ø¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¡¢¿·µ¬½ÐÅ¹¤Î¤¿¤á¤ÎÊª·ï¤ÎÃÎ¼±¤ä¡¢Å¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê²ñ¼Ò¤ÎÃæ¿´¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¢¥¦¥ó¥ß¥ã¥Ã¥Æ¥Ã¡Ë
Ç¯¼ý800Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤Î¼Ò°÷¤â
¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ¤ªÅ¹¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤°ìÇÕ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥é¡¼¥á¥ó»ö¶ÈÉô¤Î±Ä¶ÈÉûÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ØÈþÌ£¤·¤¤°ìÇÕ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤ËÈþÌ£¤·¤¤°ìÇÕ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢Æä¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¿Í¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Å¹Ä¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¡¢Å¹Ä¹¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¸½ºß¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¾®¤µ¤Ê¼ºÇÔ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò¼«ÂÎ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¦¥£¥ó¥â¡¼¡Ë
2¿Í¤Ï¡¢ÆÃÄêµ»Ç½¤Î2¹æ¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄêµ»Ç½2¹æ¤Ç¤Ï¡¢³°¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¹ç³ÊÎ¨¤Ï35¡ó¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¿Íºà¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³É¾²Á¤â¹â¤¯¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Ç¯¼ý800Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤Î¼Ò°÷¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¼ÒMVP¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¿Íºà¤â¡Ê¼Ì¿¿¡§¡ØÁ´À¤³¦100Å¹ÊÞ¡ªÇä¾å10ÇÜ¡ª¼Ò°÷ÄêÃåÎ¨85¡ó¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¥é¡¼¥á¥óÆä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¿Í¤Å¤¯¤ê¡Ù¤è¤ê¡Ë
³°¹ñÀÒ¤Î¿Íºà¤ÏÂØ¤¨¤Î¤¤¯Ï«Æ¯ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤¢¤ë¤È¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬²¾¤Ë¼«¹ñ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶áÌ¤Íè¡¢ÌÌÇò¤¤¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ªÅ¹¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¹¤²¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Æä¤Ë¤È¤Ã¤Æ³°¹ñÀÒ¤Î¿Íºà¤Ï¡¢ÂØ¤¨¤Î¤¤¯Ï«Æ¯ÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂØ¤¨¤Î¤¤«¤Ê¤¤¡Ö¿Íºâ¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ¸ÅÄ ¸ç»Ö ¡§ Æä¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë