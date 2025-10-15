¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âº´Ìî³¤½®¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¾å¾º¡¡44²¯±ßÄ¶¤ÇÌ¾¼Â¤È¤â¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë
14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Áª¼ê¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÆÈ¼«¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTransfermarkt¡Ù¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½êÂ°Áª¼ê¤ÎºÇ¿·¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Îº´Ìî³¤½®¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï2500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó44²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Ìî¤Ï2024Ç¯²Æ¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë²ÃÆþ¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤ß¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¼éÈ÷Åª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢Ãæ·ø¥¯¥é¥Ö¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÀ®¸ù¤È¸À¤¨¤ë6°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º´Ìî¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÏÁ°²ó¤«¤é500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó8²¯8000Ëü±ß¡Ë¥¢¥Ã¥×¤Î2500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó44²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¾º¡£¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥Í¡¼¥Ù¥ë¡Ê2400Ëü¥æ¡¼¥í¡Ë¤ä¥Ê¥Ç¥£¡¼¥à¡¦¥¢¥ß¥ê¡Ê2000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼êÃ£¤è¤ê¤â¹â¤¤¶â³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥àºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º´Ìî¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½êÂ°¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÆ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÇ¹â¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤±¤Ð¡¢50²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½êÂ°¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎºÇ¿·¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
1°Ì¡¡º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¡2500Ëü¥æ¡¼¥í
1°Ì¡¡Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¡2500Ëü¥æ¡¼¥í
3°Ì¡¡°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¡¡1800Ëü¥æ¡¼¥í
4°Ì¡¡ÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¡¡1000Ëü¥æ¡¼¥í
5°Ì¡¡Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¡¡700Ëü¥æ¡¼¥í
5°Ì¡¡Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¡¡700Ëü¥æ¡¼¥í