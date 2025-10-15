【ファミマのお得リレー】おむすび2個×対象の「お〜いお茶」を買うと100円引きに - 10月27日まで
ファミリーマートは10月14日、「ファミマのお得リレー」第7弾を全国のファミリーマートで開始した。
「ファミマのお得リレー」第7弾
原材料価格の高騰を受けて、さまざまな商品やサービスの値上げが続いている。同社では、このような状況下で少しでもおトクに買い物をしてもらえるよう、お得リレーを継続して実施している。
第7弾では、ファミリーマートのおむすびいずれか2個と、「お〜いお茶 緑茶」もしくは「お〜いお茶 濃く香るほうじ茶」(各600ml/ホット飲料は対象外)いずれか1本をセットで買うと、合計金額から100円引きとなる。「対象のセット」1セットごとに値引きが適用される。複数個入りのおむすびセットや、おかずとおむすびのセットは1セット当たり1個扱いとなる。実施期間は10月14日〜10月27日まで。
