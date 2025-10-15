¡ÚÂ®Êó¡ÛÅ·Æ¸»Ô¤ÇÌÜ·â¤Î¥¯¥Þ¡¡ÁÒÄÅÀî¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ßÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡¡ÉÕ¶á¤Î¿Í¤ÏÃí°Õ¤ò¡Ê»³·Á¡¦Å·Æ¸»Ô¡Ë
Å·Æ¸»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¤Î¸áÁ°11»þ5Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô»³¸µ¤Ç»Ò¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆ»13¹æ¤ÎÅì¡¢³Ñ¹Ô¶¶ÉÕ¶á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¯¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸áÁ°11»þÈ¾¤¹¤®¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢»Ô¤È·Ù»¡¤¬¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤¤³¤ß¡¢Å·Æ¸²¹Àô³¹¤ÎÁÒÄÅÀî¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÒÄÅÀî¤ÏËÙ¤Î¤è¤¦¤Ë·¦¤ó¤À¹½Â¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ·Á¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤¤³¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¹ñÆ»13¹æ¤ÈÅ·Æ¸»ÔÌò½ê¤Î´Ö¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£