¡¡9·î¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¿åË×¤·¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÎÆþ¸ý¤«¤é¤â¿»¿å¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñー¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢9·î12Æü¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¡¢ÃÏ²¼1³¬¤È2³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼Ö274Âæ¤¬¿åË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãó¼Ö¾ì¤ÎÉüµì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦²ñ¹ç¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Î½ÐÆþ¸ý14¥«½ê¤«¤é¿»¿å¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë·úÀßÃæ¤Î¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÃÏ²¼¤Î¹©»ö¸½¾ì¤«¤é¤â¿»¿å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¸á¸å10»þ8Ê¬¤Î¤ª¤è¤½10Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Ç¤â¿»¿å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
