ÃÏ°èCL½Ð¾ì¡ÖºÇ¸å¤Î°Ø»Ò¡×¤ÏVONDS»Ô¸¶¡ª¡È´ØÅìÂÐ·è¡É¤òÀ©¤·3Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì·èÄê¡Ä²áµî2Ç¯¤ÏJFLÆþÂØÀï¤ÇÇÔÂà

Âè61²óÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï15Æü¡¢·è¾¡¤ËÀè¶î¤±¤Æ3°Ì·èÄêÀï¤¬ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Õ¡¼¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢JFL¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿Á´¹ñÃÏ°è¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊÃÏ°èCL¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤à¡ÖÁ´¼Ò¡×¡£
5Æü´Ö¤Ç5»î¹ç¤òÀï¤¦Ä¶¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀï¤â¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ªÆü¡£ÃÏ°èCL½Ð¾ì¡ÖºÇ¸å¤Î°Ø»Ò¡×¤ò¤«¤±¤¿3°Ì·èÄêÀï¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè61²óÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ 3°Ì·èÄêÀï
VONDS»Ô¸¶FC(´ØÅì4°Ì) 1-0 Åìµþ23FC(´ØÅì6°Ì)
9·î28Æü¤Î´ØÅì¥ê¡¼¥°1ÉôºÇ½ªÀá¤Ç¤âÂÐÀï¤·¡¢0-0¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î¾¼Ô¡ÊÁ°È¾Àï¤ÎÂÐÀï¤â1-1°ú¤Ê¬¤±¡Ë¡£
Á´¼Ò¤Ç¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È´ØÅìÂÐ·è¡É¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾31Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òºÇ¸å¤ÏFW²ÃÆ£Í¦»Ê¥Ù¥µ¡¼¥Ê¤¬Æ¬¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢VONDS»Ô¸¶FC¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢VONDS»Ô¸¶FC¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃÏ°èCL½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
VONDS»Ô¸¶¤Ï²áµî2Ç¯¤ÎÃÏ°èCL¤Ç¤¤¤º¤ì¤â½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢JFL¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ç²ÆìSV¤È¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ßFC¤ËÇÔÀï¡£¡Ö»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤È¤·¤ÆJFL¾º³Ê¤ËÄ©¤à¡£