¡þMLB¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¡Ý¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÂÇÀþÁê¼ê¤Ë8²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ªÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Äã¤á¤ËÅê¤¸¤¿½éµå¤Î96.9¥Þ¥¤¥ë(Ìó155.9¥¥í)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤ê±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÇ¼Ô3¿Í¤òÆâÌî¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤µ¤é¤Ë2¥¢¥¦¥È¤«¤é¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤È¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹Áª¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¤¹¤°¤ËµÕÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£
±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡¢2²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¥¨¥é¡¼¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢7ÈÖ¥±¡¼¥ì¥Ö¡¦¥À¡¼¥Ó¥óÁª¼ê¤«¤é155¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£3¡¢4¡¢5²ó¤È¤¤¤º¤ì¤â°ÂÂÇ¤ä»Íµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êµö¤µ¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£
»³ËÜÅê¼ê¤Ï6²ó¤Ë¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ3¼ÔËÞÂà¤È¤¹¤ë¤È¡¢7²ó¡¢8²ó¤ÈÂÇ¼Ô3¿Í¤ÇÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£8²ó¤Þ¤Ç97µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢1»Íµå¡¢1¼ºÅÀ¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë²÷Åê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇÀþ¤Ï7²ó¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢6²ó¤«¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£8²ó½ª¤¨¤Æ5¡Ý1¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£