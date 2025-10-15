ÂèÆó¼¡ÂçÀï¸å´ü¥ß¥ê¥¬¥ÐºÆ¸½¡ª BATON¡¢¥¿¥Ë¥ª¡¦¥³¥Ð´Æ½¤CO2¥¬¥¹¥Ö¥í¡ÖM1911A1¡×¡ÖM1911A1 Limited.2¡×11·î13ÆüºÆÈÎ¡ÖLimited¡×¤Ï¥¦¥Ã¥É¥°¥ê¥Ã¥×ÁõÈ÷¤Î¾åµéÈÇ
¡¡BATON¤Ï¡¢CO2¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¡ÖM1911A1 CO2GBB¡×¡Ê27,280±ß¡Ë¤È¡ÖM1911A1 CO2GBB Limited.2¡×¡Ê54,780±ß¡Ë¤ò11·î13Æü¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖM1911A1 CO2GBB¡×¤Ï¡¢ ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å´ü¤Î¡ÖM1911A1¡×¤òCO2¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¿¥Ë¥ª¡¦¥³¥Ð¤Î¾®ÎÓÂÀ»°»á´Æ½¤¤Î¤â¤ÈÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å´ü¥â¥Ç¥ëÆÃÍ¤Î¥³¥ë¥ÈÄ·¤ÍÇÏ¥Þー¥¯¤ä³ÆÉô¤ÎÌÌ¼è¤ê¡¢¥È¥ê¥¬ー¥¬ー¥É²¼¤Î´Ë¤¤¥¢ー¥ë·Á¾õ¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê1ËÜÂ¿¤¤19ËÜ¤Î¥»¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢Åö»þ¤Î¥Ùー¥¯¥é¥¤¥È¥°¥ê¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¼ù»é¥°¥ê¥Ã¥×¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖM1911A1 CO2GBB Limited.2¡×¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¡ÖM1911A1 CO2GBB¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥É¡¦¥Õ¥ìー¥à¤Î¥Ñー¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥¤¥ó½èÍý¸å¤ËÁ´³°Áõ¥Ñー¥Ä¤ò¥»¥é¥³ー¥È¤·¡¢¥¦¥©ー¥ë¥Ê¥Ã¥ÈÀ½¥¦¥Ã¥É¥°¥ê¥Ã¥×¡Ê¥¦¥§¥¤¥ÈÆâÂ¢¡Ë¤òÁõÃå¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖLimited¡×¤Î¥»¥é¥³ー¥È»Ü¹©¥Ñー¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¦½¤Íý¤Ï¤Ç¤¤º¡¢BATON¤Ë½¤Íý°ÍÍê¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤Î¥Ñー¥Ä¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤É¤Á¤é¤âPUFF DINO¡¦BASIKOS¤ÎCO2 12g ¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤Î¤ßÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£¡ÚM1911A1 CO2GBB¡Û ¡ÚM1911A1 CO2GBB Limited.2¡Û
