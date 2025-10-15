µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¡¡¾Ð´é¤Î°úÂà²ñ¸«¤ÎÎ¢¤Ç¡¡¹µ¼¼¤Ç¤ÏÎÞ¤ò¿¡¤¦¡Ö³§¤ÎÁ°¤Ç¤Ïµã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×µåÃÄ¸ø¼°¤¬ÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«
¡¡µð¿Í¤Î¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬£±£´Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤Î°úÂà²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹µ¼¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÉñÂæÎ¢¤Î±ÇÁü¤â¸ø³«¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÄ¹Ìî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹µ¼¼¤ËÌá¤ë¤È¥«¥á¥é¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ÆÎÞ¤ò¿¡¤¦»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤ÏÁª¼ê£³£¶¿Í¤Ê¤É¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô·×£µ£³¿Í¤¬½¸·ë¡£Ä¹Ìî¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³§¤ÎÁ°¤Ç¤Ïµã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¹µ¼¼¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤¹¤²¤¨¿ÍÆÁ¡×¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢¡Ö£±¿Í¤Çµã¤¯»Ñ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢¡Ö°ìµ¤¤ËÎÞ½Ð¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£