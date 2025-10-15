¥½¥¦¥ë¤Ë¹ßÎ×¤·¤¿´äÅÄ¹äÅµ¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¡¡Æü´Ú¹çÆ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¡ÚPHOTO¡Û
»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë´äÅÄ¹äÅµ¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¤Ï¥é¥Ã¥×¤ò¡Ä¡×Ã±ÆÈMC¤¬ÌÀ¤«¤¹
10·î15Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¶è¤Î¥¨¥ë¥ê¥Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Mnet¤ÎÆü´Ú¹çÆ±¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUnpretty Rapstar : HIP POP Princess¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬²»³Ú¡¦¿¶ÉÕ¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ËÄ¾ÀÜ»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥«¥é¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£
´äÅÄ¹äÅµ¤Ï¥á¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
Æü´Ú¹çÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØUnpretty Rapstar : HIP POP Princess¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏU-NEXT¤Ç10·î16Æü21»þ50Ê¬¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£