BOYNEXTDOOR¡¢Spotify¡ÖRADAR KOREA¡×¤ËÁª½Ð¡ªÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡È¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Ë
BOYNEXTDOOR¤¬À¤³¦ºÇÂç¤Î²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àSpotify¤Î¡ÖRADAR KOREA¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
Spotify¤Ï10·î15Æü¡¢BOYNEXTDOOR¤ò¡ÖRADAR KOREA¡×¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿BOYNEXTDOOR¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁª½Ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡ÖRADAR¡×¤Ï2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Spotify¤Î¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢À¤³¦180¤«¹ñ°Ê¾å¡¦1000ÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¶¡¦¥¥Ã¥É¡¦¥é¥í¥¤¡¢¥é¥¦¥ô¡¢¥¿¥¤¥é¡¢¥ê¥ë¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤Ê¤É¤¬¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
BOYNEXTDOOR¤Ï2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢Spotify¤Ç¤Î·î´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¿ô¤¬450¡ó°Ê¾åÁý²Ã¡£Æ±´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â410¡ó°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤·¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ê¤ÉK-POP¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¥¹¥Ê¡¼ÁØ¤òµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇSpotify¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÎß·×590²ó°Ê¾å¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Spotify Korea¤Î¥ê¡¼¥É¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¢¥Û¥ó¡¦¥¤¥ë¥Æ¥¯»á¤Ï¡ÖBOYNEXTDOOR¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²»³ÚÅª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡ÖRADAR KOREA¤òÄÌ¤¸¤ÆÈà¤é¤Î²»³Ú¤¬¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
BOYNEXTDOOR¤Ï¡ÖSpotify¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÁª½Ð¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÕÌ£¿¼¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤Î¥«¥é¡¼¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢BOYNEXTDOOR¤Î³Ú¶Ê¤ÏSpotify¡ÖRADAR KOREA¡×¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏSpotify Korea¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£