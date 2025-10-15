ME:I¡¦SHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡ËÅöÌÌ³èÆ°µÙ»ß¡Öµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡×½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡Û11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤ÎSHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£10·î15Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒLAPONE GIRLS¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛME:I¡¦SHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¡ÖÌåÀäµé¤Î²Ä°¦¤µ¡×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È³èÆ°µÙ»ß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Î´ÉÍýÂÎÀ©µÚ¤ÓÂÐ±þ¤Ë»ê¤é¤ÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò½å¼é¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤ÆÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»ØÆ³¡¦¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡SHIZUKU¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½
¢¡LAPONE GIRLSÁ´Ê¸
