IVE¡¦¥ê¥º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î´Ú¹ñ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥­¥ã¥Ã¥Á¡ª¥Æ¥£¥Ë¥Ô¥ó¡Ù¿·¥·¡¼¥º¥ó¤È¡ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¡É¡ª

IVE¤Î¥ê¥º¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¥Æ¥£¥Ë¥Ô¥ó¡Ù¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÓ¤ÎÄ¹¤µ¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¥ê¥º¡¢ÂÁÈ¤ßSHOT
¥°¥í¡¼¥Ð¥ëIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë¶È¤ÎSAMG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÂåÉ½IP¡Ø¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¥Æ¥£¥Ë¥Ô¥ó¡Ù¤ÎÂè6¥·¡¼¥º¥ó¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¥Æ¥£¥Ë¥Ô¥ó¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¡¢10·î13Æü¤Ë¥ê¥º¤¬»²²Ã¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥º¤Ï¡¢9·î30Æü¤Ë³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¥Æ¥£¥Ë¥Ô¥ó¡Ù¤ÎOST¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¥Æ¥£¥Ë¥Ô¥ó¼çÂê²Î¡×¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Ê¤«¡¢¥ê¥º¤ÏÀ¡¤ó¤ÀÌÀ¤ë¤¤²ÎÀ¼¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¥í¡¼¥ß¡¼¤È¥Æ¥£¥Ë¥Ô¥ó¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤òÀ¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤½Ð¤·¡¢¥Ï¥Á¥å¥Ô¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤Ç¤µ¤é¤Ë°¦¤é¤·¤µ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SAMG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥º¤ÎÌÀ¤ë¤¯·ò¹¯Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¥Æ¥£¥Ë¥Ô¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ºÆÃÍ¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¥ÎÏ¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤ËIVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥ê¥º¤Ï¡¢À¶¤é¤«¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÁá¤¯¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡È²»¿§¤ÎÍÅÀº¡É¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤ò³ÍÆÀ¡£³Æ¼ïÈÖÁÈ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î½Ð±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¼¡¡¹¤Èµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
IVE¤Ï10·î31Æü¤«¤é11·î2Æü¤Þ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖSHOW WHAT I AM¡×¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢¥ê¥º¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤È³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥º¤¬²Î¾§¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¥Æ¥£¥Ë¥Ô¥ó¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢YouTube¡Ö¥Æ¥£¥Ë¥Ô¥óTV¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥ê¥º ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2021Ç¯12·î1Æü¡¢6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØELEVEN¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØLOVE DIVE¡Ù¡ØAfter LIKE¡Ù¤¬3Ï¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥æ¥¸¥ó¤È¶¦¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤À¤¬¡¢¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£