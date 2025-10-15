JO1ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡ÖÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡×ÄáË¼¼®²¸¤ËÂ³¤2¿ÍÌÜ¤ÎµÙ»ß¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤¬³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£10·î15Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJO1¡¦INI¡¦ME:I¤é¤Î¹ë²ÚÉñÂæÎ¢¼Ì¿¿
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈµÙ»ß¤ÎÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Î´ÉÍýÂÎÀ©µÚ¤ÓÂÐ±þ¤Ë»ê¤é¤ÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò½å¼é¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤ÆÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»ØÆ³¡¦¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¡¢8·î¤ËÅÒÇîºá¤Ë¤ÆÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄáË¼¼®²¸¤¬³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂçÊ¿¤ÈÆ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢LAPONE GIRLS¤Ë½êÂ°¤¹¤ë11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤ÎSHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Æüº¢¤è¤ê¡¢LAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤Ë¤´»Ù±ç¡¦¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Î´ÉÍýÂÎÀ©µÚ¤ÓÂÐ±þ¤Ë»ê¤é¤ÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò½å¼é¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤ÆÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»ØÆ³¡¦¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJO1¡¦INI¡¦ME:I¤é¤Î¹ë²ÚÉñÂæÎ¢¼Ì¿¿
¢¡JO1ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈµÙ»ß¤ÎÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¡¢8·î¤ËÅÒÇîºá¤Ë¤ÆÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄáË¼¼®²¸¤¬³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂçÊ¿¤ÈÆ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢LAPONE GIRLS¤Ë½êÂ°¤¹¤ë11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤ÎSHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Á´Ê¸
Æüº¢¤è¤ê¡¢LAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤é¤Ó¤ËÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤Ë¤´»Ù±ç¡¦¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê¹Ô°Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¿Í¤ËÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´ü´Ö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Î´ÉÍýÂÎÀ©µÚ¤ÓÂÐ±þ¤Ë»ê¤é¤ÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ò½å¼é¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²þ¤á¤ÆÁ´¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»ØÆ³¡¦¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û