28ºÐ¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Îë¾Êó¤«¤éÌó1Ç¯¡¢´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¸ø¼°¼Õºá¡Ä°äÂ²Æ±ÀÊ¤Î²ñ¸«¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ

´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¤ÎMBC¤¬¡¢µ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊÑ¤Ê½¤¤¡×¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¡È¤¤¤¸¤á¡É
MBC¤Ï10·î15Æü¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¼ÒÄ¹Ì¾µÁ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¼ã¤¯¤·¤ÆÁá¤¹¤®¤ë»à¤ò·Þ¤¨¤¿¸Î¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡£·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÂÑ¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤´°äÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÆÃ¤Ë¤ªÊìÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¤È¤ªÏÍ¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤Î¹ç°Õ¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄË¤Þ¤·¤¤½ÐÍè»ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦MBC¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£MBC¤Ïº£Ç¯4·î¡¢¶¦À¸¶¨ÎÏÃ´Åö´±¿¦¤ò¿·Àß¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎMBC´Ø·¸¼Ô¤Î¶ì¾ð¤äÂÐÎ©¤òÀìÇ¤¤Ç°·¤¦Áë¸ý¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿¦¾ìÆâ¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤äÉÔÅö¤ÊÂÔ¶ø¤Ê¤É¤ÎÉÔ¾Í»ö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¶µ°é¤â¿ï»þ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢MBC¤Ï¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢ÇÛÎ¸¤¹¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤òÃÛ¤¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ëº£¸å¤âÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¸Î¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
MBC¤ÏÆ±Æü¸áÁ°¡¢¥½¥¦¥ë¡¦Ëã±º¶è¤ÎÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹ñÌ±¸þ¤±¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Î¾ì¤Ë¤Ï¥¢¥ó¼ÒÄ¹¤È¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆMBC¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î15Æü¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£»à¸å¡¢¸Î¿Í¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¼ê»æ¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿¦¾ìÆâ¤Ç¤Î¤¤¤¸¤áµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢°äÂ²¤Ï²Ã³²¼Ô¤È¤µ¤ì¤ëMBC¸µµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎA¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢ºÛÈ½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥ª¡¦¥è¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¸÷½£½Ð¿È¡£¥½¥¦¥ë·Ý½ÑÂç³Ø¤ÎÊ¸·ÝÁÏºî²Ê¤òÂ´¶È¡£°ì»þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëÎý½¬À¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸13´ü¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£¡ÖHermoso Beauty¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Éû¾Þ¤È¤·¤Æ3¥«·î¤Î¼õ¹Ö·ô¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆ±´ü¤ËNiziU¤Î¥Þ¥³¡¢Stray Kids¤Î¥¹¥ó¥ß¥ó¡¢¸µFANATICS¤Î¥æ¥ó¥Ø¤Ê¤É¡£°Ê¹ß¡¢2019Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÈþ¿Í¤òÁªÈ´¤¹¤ë¡ÖÁ´¹ñ½Õ¹á¡Ê¥Á¥å¥Ë¥ã¥ó¡ËÁªÈ´Âç²ñ¡×¤Ç¡Ö¥¹¥¯¡×¤ËÁª½Ð¡£2021Ç¯¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉMBC¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¸ø³«ºÎÍÑ¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±¶É¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·2024Ç¯9·î15Æü¡¢28ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£