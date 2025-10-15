¡Úµð¿Í¡Û¡ÖÀÕÇ¤¼è¤ë¿Í¤¬°ã¤¦¡×¡¢Æó²¬¥Ø¥Ã¥ÉÂàÃÄ¤ËGÅÞ¥·¥ç¥Ã¥¯...¡Ö³°¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤É®Æ¬¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤ä¤í¤«...¡©¡×
¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡¢Æó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê49¡Ë¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¡Ö±¦ÏÓ¡×¤È¤·¤Æ2Ç¯´Ö»Ù¤¨¤ë
Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Î16Ç¯¤Ëµð¿Í¤Î2·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£17Ç¯¤«¤é1·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¡¢18Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÂàÃÄ¤·¤¿¡£
20Ç¯¤ËºÆ¤Óµð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢3·³Áí¹ç¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£22Ç¯¤Ë2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿24Ç¯¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ°¤Éô´ÆÆÄ¤Î1Ç¯ÌÜ¤ò»Ù¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸2Ï¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
Â³Åê¤¹¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¡Ö±¦ÏÓ¡×¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¤ÎÂàÃÄ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇGÅÞ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¤á¤ë¤Ù¤¤Ï°ìÈÖ¾å¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×
X¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¡©¡×¡ÖµåÃÄ¤«¤é¤ÎÄÌÃ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê...¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤ä¤í¤«...¡©¡×¡Ö·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤ÎÀ¤³¦¡¢Ã¯¤«¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»ÄÇ°¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä Æó²¬¤ÎÂàÃÄ¤Ï¤À¤á¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¼¤á¤ë¤Ù¤¤Ï°ìÈÖ¾å¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÀÕÇ¤¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢Æó²¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¿Í¤¬°ã¤¦¡×¡Ö³°¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤É®Æ¬¤¸¤ã¤ó¤«¡×¡ÖÆó²¬¤ÎÀÕÇ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Í¤¨ ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆµÍÊ¢ÀÚ¤é¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¶áµ¦Âç³Ø½Ð¿È¤ÎÆó²¬¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡¢98Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çµð¿Í¤òµÕ»ØÌ¾¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
08Ç¯11·î¤Ë¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç5Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢13Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¡£¥×¥íÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.282¡¢173ËÜÎÝÂÇ¡¢622ÂÇÅÀ¡¢48ÅðÎÝ¡£