¡Ö¤Ê¤«¤é¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö¤Ê¤«¤é¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ä¡©¡ÚÊý¸À¥¯¥¤¥º¡Û
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¸À¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç½ÐÂê¡ªÁ´¹ñ¤ÎÊý¸À¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡Ú·²ÇÏ¸©¤ÎÊý¸À¡Û¡Ö¤Ê¤«¤é¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö¤Ê¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¶¯Ä´É½¸½¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤«¤é¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤â¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¤Ê¤«¤é¡×¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤â¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤«¤é¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤è¡£
·²ÇÏ¸©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¸À¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤ËÊý¸À¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Êý¸ÀÉ´²Ê¼Åµ¡Ù
