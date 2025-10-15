¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡×¤è¤ê¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Ê¥¤¥È¡×¡¢¡ÖFriston-3¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬2026Ç¯È¯Çä
10·î15Æü Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï ¡Ú¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Ê¥¤¥È¡Û 2026Ç¯3·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§8,910±ß ¡ÚFriston-3¡Û 2026Ç¯5·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§8,910±ß
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤ÏÀ±´Ä½Å¹©¤¬À½Â¤¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Ê¥¤¥È¡×¤ò2026Ç¯3·î¡¢¡ÖFriston-3¡×¤ò2026Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¤É¤Á¤é¤â8,910±ß¡£10·î15Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ·²¤Ï¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ±Ì¾¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¹ç¶â¤äABS¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¡ÖFriston-3¡×¤ÏLEDÈ¯¸÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢CR2032¤Î¥Ü¥¿¥óÅÅÃÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÈ¯¸÷¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¡Ú¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥Ê¥¤¥È¡Û ¡ÚFriston-3¡Û
(C) HYPERGRYPH (C) Yostar