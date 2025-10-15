¹õºêßêÂå¡¡±óÆ£·û°ì¡Ö¿·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬²Ö³«¤¯À£Á°¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡Ù¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤àÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Êì¤Î»à¤È»Ä¤µ¤ì¤¿Éã¤ÈÂ©»Ò¤Î´Ø·¸À¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡Ù¤¬10·î10Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÃÄÄÍÍ£²æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë¤è¤ëÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÏ¡¤ò±é¤¸¤¿¹õºêßêÂå¤ÈÉã¤Î½é¤ò±é¤¸¤¿±óÆ£·û°ì¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÝºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Î°õ¾Ý¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õºê¡¡ÃÄÄÍ¡ÊÍ£²æ¡Ë´ÆÆÄ¤ÎÁ°ºî¡Ø±ó¤¯¤Ø¤¤¤¤¿¤¤¤ï¡Ù¡Ê22¡Ë¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢²¿¤«Ê¸»ú¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎµÓËÜ¤ËÃÄÄÍ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£¡¡µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â´ÆÆÄ¤ÎÃ»ÊÔ¡Ø±ó¤¯¤Ø¤¤¤¤¿¤¤¤ï¡Ù¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼ç±é¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é ¤Û¤ä¥Þ¥ó¡Ù¡Ê23¡Ë¤Î¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥Ø¥é¥Ø¥é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï±éµ»¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ýº£²ó¤ÏÃç¤¿¤¬¤¤¤ò¤·¤¿¿Æ»ÒÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¹õºê¡¡Ï¡¤Ï¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤íÊÑ¤ÊÆ°¤¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Ë½»¤àÉáÄÌ¤ÎÃË¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç±é¤Ï°ì±þËÍ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²4¿Í¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¼ç±é¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤»¤º¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢Ï¡¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£¡¡´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë±Ô¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Í¾·×¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤â¤¢¤Þ¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¥Ý¥ó¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Æ¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ý¤ª¸ß¤¤¤Î±éµ»¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¹õºê¡¡ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¤«¤é¼ºÎé¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤äÆ°¤¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê±éµ»¤â¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤Ç±óÆ£¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
±óÆ£¡¡¡ÖÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤È¤«¤ò¸«²á¤®¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤À¤Í¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£
¹õºê¡¡ÂçÀèÇÚ¤«¤é³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±óÆ£¡¡¹õºê¤¯¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â±éµ»¤¬¾å¼ê¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¹õºê¤¯¤ó¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¤Á¤ã¤ó¤â¡¢µÆÃÓ°¡´õ»Ò¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÃÄÄÍ´ÆÆÄ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
±óÆ£¡¡½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¢¥ó¥°¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÔ½¸¤Ë¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»Â¿·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤Ë²¿¤«¸À¤¦»þ¤â¡¢¤³¤Î¼ã¤µ¤Ç¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤È¤Æ¤âÅ¬ÀÚ¤Ç¤·¤¿¡£¸À¤¦¤³¤È¤¬Á´¤Æ±Ô¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤ÎÊÑ¤Ê»×¤¤¤Ä¤¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¿·¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤¤«¤é¤È¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤«ÆÈÆÃ¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¹õºê¡¡3Ç¯¤°¤é¤¤Á°¡¢¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é ¤Û¤ä¥Þ¥ó¡Ù¤Î»þ¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æº£¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤¹¡£º£¡¢´ÆÆÄ¤¬27ºÐ¤ÇËÍ¤¬23ºÐ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤³¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤é¡¢Í¥¤·¤¤¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±À¤Âå¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£¡¡ÇÐÍ¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ý¤±¤ë¸ÀÍÕ¤¬°ã¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£¡ÊºÊÌò¤Î¡Ë°æÀî¡ÊÍÚ¡Ë¤µ¤ó¤È¤Ï·ë¹½Ìò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢²¶¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ýº£¸å¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÁêÅö¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡£
±óÆ£¡¡¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤Îºî¤ê¤¿¤¤¤â¤Îºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó»Å»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç²¿¤«ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£
¹õºê¡¡±óÆ£¤µ¤ó¤ÎSNS¤ò¸«¤¿¤é¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¸å¤Ë¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤Ë¸þ¤Ã¤Æ²Ö¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âNG¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤Æ²¶¤â¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤è¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÇ¯¤¬°ã¤¦¤Î¤Ë2¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌòÊÁ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¤è¤¯¤³¤ó¤Ê2¿Í¤¬¤³¤ÎÌò¤ò¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï½ÂÃ«¤Î³¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
±óÆ£¡¡º£¡¢µÜ²¼¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿²áµî¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ®¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤³¤Î²ÈÂ²¤â¡¢²áµî¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÊÌ¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï°ì¤Ä¤Î³¹¤È²ÈÂ²¤Î»Ñ¤ò¾å¼ê¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢½ÂÃ«¤¬ºÆ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÊý¤â°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤ÎÉÁ¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Ù¤¿¤Ù¤¿¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢´ÆÆÄ¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Î¡Ö¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¡ÖZÀ¤Âå¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý´°À®ºî¤ò¸«¤¿°õ¾Ý¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò¸«¤ë´ÑµÒ¤äÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ°ì¸À¤º¤Ä¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¹õºê¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¡¢50Âå¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é20Âå¤Î¼ã¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤Î¿Í´Ö¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤¬²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¡¢¸«¤¿Êý¤¬¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±óÆ£¡¡¹õºê¤¯¤ó¡¢ÌÚÎµ¤Á¤ã¤ó¡¢´ÆÆÄ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬²Ö³«¤¯À£Á°¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÀâÌÀ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¿·Á¯¤Ê´¶³Ð¤ò·à¾ì¤Ç¸«¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅÄÃæÍºÆó¡Ë