10·î23Æü¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤ÎÆü¡×¡£BANDAI SPIRITS¤¬¡ÖÄ¶¹ç¶â¡×¤È¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤òÍ½¹ð
¡ÚÄ¶¹ç¶â¡ß¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡Û 10·î23Æü ¸ø³«Í½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤ÏÄ¶¹ç¶â¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò10·î23Æü¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£10·î15Æü¤ËX¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¶¹ç¶â¤ÏÊÑ·Á¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¾õ¤òºÆ¸½¤·¡¢ÊÑ·Á¤Ï¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
10·î23Æü¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤ÎÆü¡×
10·î23Æü¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤ÎÆü¡×
¾ðÊó²ò¶Ø¡Ä¡Ä¡ª#Ä¶¹ç¶â #CHOGOKIN #t_chogokin#¥«¥ë¥Óー #¤¸¤ã¤¬¤ê¤³ #¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤ÎÆü pic.twitter.com/pmV9nW2l6B
