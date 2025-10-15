¡ÚEV¤Ïº£¤¬Âè2¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¡Û¥ê¡¼¥Õ¡¢N-ONE e:¤ËA6 e¥È¥í¥ó¡ªÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿··¿¤Î¶¦ÄÌÅÀ
EV¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¡¼¥Õ
10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¿··¿EV¤ÎÈ¯É½¤äÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¸øÆ»»î¾è²ñ¤Ç¤Î¼èºà¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØEVÂè£²¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¥¢¥¦¥Ç¥£¤ÎBEV¡ØA6 e¥È¥í¥ó¡Ù¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡Á´134Ëç
¼ÂÎã¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ØÆü»º¥ê¡¼¥Õ¡ÙÆüËÜ»ÅÍÍ¤«¤é¤À¡£¤¹¤Ç¤ËËÌÊÆ»ÅÍÍ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¹ñÆâÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Ë¤Ïµ»½ÑÀâÌÀ²ñ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢10·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤ò½ü¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¤ëÈ¯¸«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
3À¤ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿EV¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢¡ØÆü»º¥ê¡¼¥Õ¡Ù¡£ Æü»º¼«Æ°¼Ö
²þ¤á¤Æ¥ê¡¼¥Õ¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÅö»þ¤Î¥´¡¼¥óÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¤«¤Ê¤ê»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤Ç¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢EV¤ò¿·¼ÖÇä¤êÀÚ¤ê·¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂçÎÌÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥Æ¥¹¥é¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¾®µ¬ÌÏEV¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ÈÆ±Åù¤ÎÉÊ¼Á¤ÎEV¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»°É©i-MiEV¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤ËÎÌ»º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ê¡¼¥Õ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤³¦¼«Æ°¼Ö»º¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëEV¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÅÃÓµ»½Ñ¤Î²þÎÉ¡¢Âè2À¤Âå¥ê¡¼¥Õ¤ÎÅÐ¾ì¡¢¥Æ¥¹¥é¤äÃæ¹ñEV¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÂæÆ¬¡¢¤½¤·¤Æ¥´¡¼¥óÂÎÀ©¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤ÈÂ³¤¡¢¸½ºßÆü»º¤Ï»ö¶È¤ÎÈ´ËÜÅª¤ÊÊÑ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ»ÅÍÍÈ¯É½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æü»º¤¬²áµî15Ç¯´Ö¤ËÇÝ¤Ã¤¿¡ØÆü»ºEVÁÏ¶È´ü¡Ù¤ÎÅý³ç¤È¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡ØEVÂè2ÁÏ¶È´ü¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢EV¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶¥Áè´Ä¶¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¡¼¥Õ¤ÎÌò³ä¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
EV¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·²á¤®¤Ê¤¤N-ONE e:
¼¡¤Ë¡Ø¥Û¥ó¥ÀN-ONE e:¡Ù¡£´ðËÜ¤ÎÅÅÆ°¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥Ä¤ò¡ØN-VAN e:¡Ù¤È¶¦ÄÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï40Âå¤«¤é50Âå¤Î½÷À¡¢¤µ¤é¤Ë20Âå¤Î½÷À¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤ËèÆü¤Ç¤Î·Ú²÷¤µ¤ä¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Øe¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
´ðËÜ¤ÎÅÅÆ°¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥Ä¤ò¡ØN-VAN e:¡Ù¤È¶¦ÄÌ²½¤¹¤ë¡Ø¥Û¥ó¥ÀN-ONE e:¡Ù¡£ Ê¿°æÂç²ð
²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç»î¾è¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡£EV¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·²á¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¼Á¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¾è¤êÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Û¥ó¥À¤Î¾®·¿EV¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¤½£»Ô¾ì¤ò¼çÂÎ¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ìÆüËÜ¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Û¥ó¥Àe¡Ù¤ä¡¢¼Â»Ü»î¸³¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤¿Ä¶¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ØMC-¦Â¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤¥¥Ó¥¥Ó¤·¤¿Áö¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢N-ONE e¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¸ý¤¬¹¤¤¡£EV¤¬Âç½°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾¦ÉÊÀïÎ¬¤¬ÅöÁ³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤·¤Æ¤Î¡ØEVÂè2¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥¦¥Ç¥£A6 e¥È¥í¥ó¡Ù¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç»î¾è¤·¤¿¤¬¡Ø¼Â¤Ë¥¢¥¦¥Ç¥£¤é¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
2020Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥¢¥¦¥Ç¥£EV¤Ç¤Ï¡¢¡Øe¥È¥í¥ó/e¥È¥í¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤È¡Øe¥È¥í¥óGT¡Ù¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤Î¡ØQ4 e¥È¥í¥ó¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¸ý¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢SUV¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼Ö¹â¤¬Äã¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ØA6¡Ù¤¬EV²½¤µ¤ì¤¿¡£
EV¤Î¸½ºß°ÌÃÖ¤Ï¡©
¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ¼ïe¥È¥í¥ó¤ò»î¾è¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤È¤·¤ÆEV¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
2010Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¾¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ËÀè¶î¤±¤ÆEV¥·¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¥¢¥¦¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤âÎÌ»º³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥¦¥Ç¥£EVÁÏÀ¤µ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¡ØÂè2À®Ä¹´ü¡Ù¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Å¾´¹´ü¤¬¡ØA6 e¥È¥í¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ø¼Â¤Ë¥¢¥¦¥Ç¥£¤é¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Î¡ØA6 e¥È¥í¥ó¡Ù¡£ ¥¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü»º¡¢¥Û¥ó¥À¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¦¥Ç¥£¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬°ã¤¤¡¢¤Þ¤¿´ë¶È¤È¤·¤ÆEV¤ËÂÐ¤¹¤ë²áµî¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤â°ã¤¦¡£¤À¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤òÐíâ×¤¹¤ë¤È¡¢³Æ¼Ò¤¬¡ØÂè2¡Ù¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¼¨¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¡£¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢EV»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬º£¡¢ËÜ³ÊÉáµÚ¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¡ØÃÏÈ×ºî¤ê¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¡£
º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2010Ç¯Âå¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¡ØEVÉáµÚ½é´ü¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³Æ¼Ò¤¬EV¤Ë¤É¤¦¸þ¤¤¢¤¦¤Ù¤¤«¡Ø¤â¤¬¤¤¤Æ¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¡¢³Æ¼Ò¤È¤â¡Ø¤Ò¤È¤«¤ïÇí¤±¤¿¡Ù¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜ³ÊÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏÈ×ºî¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢EVËÜ³ÊÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢EVÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÊÑ³×¤À¡£
EV¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ò½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤À¤±¤Î¾è¤êÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ³èÆ°¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅµ¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢Âç¤¤¯°ã¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÊÑ³×¤òÈ¼¤¦µÄÏÀ¤¬¼«Æ°¼Ö»º¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¼å¤¤¡£
2020Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2030Ç¯Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÈEV¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£