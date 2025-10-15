ÏÂÅÄÀµ¿Í¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ä¤¤¤¿±³¡Ö½ñÎà¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯Ê¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÏÂÅÄÀµ¿Í¡Ê46¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Æ¥ìÅì¡ÖÏÂÅÄÌÀÆü¹á¤È¤æ¤ëÂð°û¤ß¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂç¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¤Ê¤ÉÎ¦¾åÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡ÖÆü¤Î´Ý¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤«¤Ç°úÂà¤¢¤ë¡£°úÂà¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬À¸¤«¤»¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤éÁ´Á³À¸¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤Õ¤ÈÇÐÍ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ°ìÇ¯¤¯¤é¤¤ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ç¯Îð¤Ï25ºÐ¡£¡Ö25ºÐ¤ÇºÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ç¯¤´¤Þ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£3ºÐ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¡ÖÊç½¸Í×¹à¤¬22ºÐ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£½ñÎà¤ÇÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯Ê¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤Ç¤â¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÅö¤ÎÇ¯Îð¤¬¥Ð¥ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¤¬¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄê¡¢³È»¶¤µ¤ì¤¿»ö¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢·à¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¸å¡ÖËÍ¤¬¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¹¤´¤¯¿ÀÌ¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡Ä¼Â¤Ï»ä¤Ï22ºÐ¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢25ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤³¤³¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤Ë¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É´èÄ¥¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤äÆ±Î½¤ÎÍý²ò¤ä»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£