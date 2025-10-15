¡Ø¥Ï¥ó¥¿¡¼¡ß¥Ï¥ó¥¿¡¼¡ÙÊ¶¼º¤·¤¿¸¶¹ÆÈ¯¸«¡¡ÉÚ³ßµÁÇî¡¢°ÂÅÈ¤ÎÍî½ñ¤¡Ö¿ÍÊª¥Ú¥óÆþ¤ì³«»Ï¡×
¡¡Ì¡²è¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡ß¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Îºî¼Ô¡¦ÉÚ³ßµÁÇî»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ê¶¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶¹Æ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËºÇ¿·¸¶¹Æ¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ä¿·¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢12Æü¤ËX¤Ç¤Ï¡ÖNo.424¤Î¸¶¹ÆÁÜº÷Ãæ¡×¤È¹²¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤¬¡£¤½¤Î¸å¡¢1Æü¤ª¤¤¤Æ¡ÖNo.424¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Î·ä´Ö¤ÇÈ¯¸«¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥´¥ó¤ÎÍî½ñ¤¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡ÖNo425 ¿ÍÊª¥Ú¥óÆþ¤ì³«»Ï¡×¤È¸¶¹Æ¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1998Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥´¥ó¤¬¡¢¿ÆÍ§¥¥ë¥¢¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎ¹¤Ë½Ð¤ëËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¸½ºß¡¢Ì¤³«¤ÎÂçÎ¦¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òÌÜ»Ø¤¹Á¥¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ô¥«¤ä¸¸±ÆÎ¹ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î»×ÏÇ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡Ö°Å¹õÂçÎ¦ÊÔ¡×¡Ê²¦°Ì·Ñ¾µÊÔ¡Ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë¤Ï8400ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2022Ç¯12·î26ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Âè400ÏÃ¤òºÇ¸å¤Ë½µ´©Ï¢ºÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯10·î7ÆüÈ¯Çä¹æ¤è¤êºÇ¿·ÏÃ¡Ê401ÏÃ¡Á¡Ë¤¬Ëè½µ·ÇºÜ¡£¤·¤«¤·¡¢12·î16ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¿·Ç¯3¹æ¤è¤êºÆ¤Ó·ÇºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Æ±·î9Æü¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¶¼º¤·¤¿¸¶¹ÆÈ¯¸«¡ªµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡ÄÉÚ³ßÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥´¥ó
