¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤«¤é¶¦±éNG¡©¡Ö¤¦¤ï¤µ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡£²¿¤«¤·¤¿¤ó¡©¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅÄÄÅ¸¶Íý²»¡Ê32¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë2¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¤Î¶¦±éNGÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¤È¤â¤·¤²¡¢¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥Ê¥À¥ë¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¦ÅÆ¡¢ÅÄÄÅ¸¶¤Î5¿Í¤Ç¡¢¡È¿¿¤Î·ù¤ï¤ì¼Ô¡É¤ò·è¤á¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÆ¤ÏÅÄÄÅ¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤È1²óÈÖÁÈ¶¦±é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î1²ó¤Ç¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤µ¤ó¤«¤é¶¦±éNG¿©¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÄÄÅ¸¶¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤µ¤Ç¤¹¤è¡©¶¦±éNG¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¦¤ï¤µ¤¬ËÍ¤Î¼ª¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡£¡È²¿¤«¤·¤¿¤ó¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥Ù¥Ã¤¿°Ê³°²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥Ù¥Ã¤¿¤Î¤È¡¢³Ú²°¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤Î¸å¤ËÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¤¢¤Î»Ò¤â¤¦¥Ê¥·¤Ç¤¨¤¨¤ï¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤½²á¤®¤ë¡×¡Ö1È¯¤Ç¡©¡×¤ÈÅÄÄÅ¸¶¤ËÆ±¾ð¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð±é¼Ô¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£