¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡ª·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤í¡×¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¸ø¼°X¤¬¡È°Û¾ï»öÂÖ¡É¡ÖÃæ¤Î¿Í¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×ÆüËÜÂåÉ½¤ËÎò»ËÅªÇÔÀï¤Ç¥Ý¥¹¥ÈÄä»ß
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 3¡Ý2 ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê10·î14Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎò»ËÅªÇÔËÌ¤Ë°¢Á³¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎÌÌ¡¹
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬½ý¤Ä¤¡¢Æ±»þ¤ËÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¸ø¼°X¤¬¡ÈÄä»ß¡É¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢10·î10Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ò5¡Ý0¤ÈÊ´ºÕ¡£°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÅìµþ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢14Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î5²ó¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï11¾¡2Ê¬ÌµÇÔ¡£¤½¤ó¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤Ï¡¢26Ê¬¤È32Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆÁá¡¹¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢52Ê¬¤Ë¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢62Ê¬¤È72Ê¬¤Ë¤âÈïÃÆ¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¸ø¼°X¡Ê@CBF_Futebol¡Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î2ÆÀÅÀ¤È3¼ºÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ57Ê¬¤Î3¿Í¸òÂå¤òÂ®Êó¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢75Ê¬¤Î3Ëç¸òÂå¤òºÇ¸å¤Ë¥Ý¥¹¥È¤Ï¡ÈÄä»ß¡É¡£2¡Ý3¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿»î¹ç½ªÎ»¤«¤é12»þ´Ö°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¡¢»î¹ç·ë²Ì¤ò´Þ¤á¤Æ°ìÅÙ¤âÅê¹Æ¤¬¤Ê¤¤¡£10Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤Ï»î¹ç·ë²Ì¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆ°²è¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°Û¾ï»öÂÖ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ÎÀ¼¤â¡Ä
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤Þ¤À¥¹¥³¥¢¤òÅê¹Æ¤·¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡ª¤Á¤ã¤ó¤È·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤í¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¡ÖÃæ¤Î¿Í¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È·ë²Ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¿Í¤«¤é¤â¡¢¡ÖÁª¼ê¸òÂå¤Î¥Ý¥¹¥È¤òºÇ¸å¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤ëw¡×¡Ö¤Þ¤ÀÄäÅÅÃæ¡©¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤¹¤®¤¿¡©¡×¡Ö±³¤ä¤í¤Þ¤À¹¹¿·¤»¤ó¡×¡Ö°ìÈÕÌÀ¤±¤Æ¤âµã¤Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¾×·â¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎò»ËÅª½é¹õÀ±¡£¾×·âÅÙ¤ÏÁêÅö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë