GR¥¹¡¼¥×¥é¤¬¡Öº£²ó¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¡× ±«¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¡È°Û¿§¤Î¡É¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤¬¼ÀÁö¡¢Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËµÓ¸÷
¡¡·ã¤·¤¤±«¤Ë¤è¤ê¡¢2ÅÙ¤ÎÀÖ´ú¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¡¼¥¹½ªÎ»¤Ê¤Ã¤¿¹ñÆâºÇ¹âÊö¥ì¡¼¥¹¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡Ù¤ÎÂè9Àï¡£11Æü¡¢±«Ãæ¤Î·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤µ¤ì¤¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤Ç¼ÀÁö¡ªÏÃÂê¤Î°Û¿§¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼
¡¡ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤È¸À¤¨¤Ð¥È¥è¥¿¤ÎGR¥¹¡¼¥×¥é¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤Ë¤âÆ±¼Ö¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3LÄ¾6¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê387ps¡¿500Nm¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ì¡¼¥¹ÍÑ¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î2Ï¢Àï¤Ï¡ØSUPER FORMULA HALLOWEEN¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢»Ò¶¡¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¡×¤ÈÀ¼¤«¤±¤¹¤ë¤È¤ª²Û»Ò¤¬¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢¥ª¥Ð¥±¤È¤«¤±¤Ã¤³¤ä¹Ë°ú¤¤ò¤¹¤ë¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó±¿Æ°²ñ¡Ù¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤ÎGR¥¹¡¼¥×¥é¤â¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤é¤·¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ä¥«¥Ü¥Á¥ã¤ä¥ª¥Ð¥±¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ìÈÌ±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é@YUK_snowsoar_11¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¡ÖSCº£²ó¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó»ÅÍÍ¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é2025¡Ù¡¿(C)JRP¡Ë