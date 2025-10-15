¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¡¢5ºÐ¼¡½÷¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁŽ¢¥Á¥Ó¥ß¥¥Æ¥£¡¼Ž£Ž¢¼ê¤âÂ¤â¤Ê¤¬¡¼Ž£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬¡¢5ºÐ¼¡½÷¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿ºÝ¤ÎÌ¼¤¿¤Á&¼¡½÷¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2009Ç¯7·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢13ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢10ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢5ºÐ¤Î¼¡½÷¤È3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾±»Ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯8·î4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤È¤È¤â¤Ë¤³¤É¤â¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ß¥Ë¥ß¥¥Æ¥£¡¼¤À¡£¤µ¤¹¤¬2¿Í¤Î»Ò¡×¤È¡¢¡È¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿Ì¼¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
5ºÐ¼¡½÷¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡2025Ç¯10·î13Æü¤Ë¤â¡¢¼¡½÷¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¼¡½÷¤ª¤Þ¤á¤¬¡¢¤È¡¼¤¿¤ó¡ª¥¿¥¤¥Ä¤Î¤Ò¤¶¤Î¤È¤³¤í¥¢¥Ê¤¢¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Í¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¡£¤è¤¯¸«¤¿¤éÂ¤Î»Ø¤â½Ð¤Æ¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇË¤ì¤¿¥¿¥¤¥Ä¤ò¤Ï¤¤Ê¤¬¤é¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤ò¤¹¤ë¼¡½÷¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥Ó¥ß¥¥Æ¥£¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö¼ê¤âÂ¤â¤Ê¤¬¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë