¡¡2¿ÍÊÂ¤ó¤ÇÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¤Ë¡¢²º¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÅì½Ð¾»Âç¡£¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤ÇÎ®¤ì¤¿ÆþÍá¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¤ó¡×¤Ò¤í¤æ¤¤¿¤Á¤ÎÆþÍá¥·¡¼¥ó
¡¡10·î12Æü¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ô4¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é³¤³°Î¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¿ÍÀ¸½é³¤³°¤È¤Ê¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤ÎÎ¥Åç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡£²áµî¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇÎ¹¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡Ø¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ÃÆ¡¢Âè2ÃÆ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÌ¾¥³¥ó¥Ó¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤¿¤Ò¤í¤æ¤¤ÈÅì½Ð¡£2¿Í¤Ïº£²ó¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢Î¹¤Ë¤â¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈÖÁÈËÜÊÔ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ô4¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Þ¤È¤Ò¤í¤æ¤¡¢Åì½Ð¤Î3¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¾®¤µ¤ÊÍáÁå¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤¯¤ë¤Þ¤È¤Ò¤í¤æ¤¤¬ÆþÍá¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Åò¤ËÉâ¤«¤ÖÌôÁð¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ö¤È¥è¥â¥®¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸«¤»¤ë¤Ò¤í¤æ¤¡£Åì½Ð¤ÏÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥É¥¢¤Î³°¤«¤éÆþÍáÃæ¤Î2¿Í¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡ÖÆÃ¤ËÌÌÇò¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¡£Ìó20ÉÃ¤ÎËÁÆ¬±ÇÁü¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦ÆþÍá¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¹çÎ®¸å¤ÎÎ¹¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¤ª¡¼¤¤¿¤¤¿¡¼¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Ò¤í¤æ¤¤¤¿¡¼¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¤ó¡×¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤È¤Ç¤Ã¤¯¤ó¤Ï¤è¡×¡ÖÅì½Ð¤¯¡¼¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£