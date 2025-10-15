ÍÎÁõ¥È¡¼¥¯¤Ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÍî¸ì¡Ä¸ÄÀÇÉ47ºÐ¾åÊýÍî¸ì²È¡¡11¡¦£¹ÅìµþÆÈ±é²ñ
¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤ä¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÍî¸ì¤Ê¤É¡¢»Â¿·¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¾åÊýÍî¸ì²È¡¢¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ¡Ê47¡Ë¤¬º£Ç¯¤âÆÈ±é²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£11·î9Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¸ø±é¡Ê½ÂÃ«¡¦¥æ¡¼¥í¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Ç¡ÖÂè11²ó¡¡¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ¡¡ÆÈ±é²ñ¡×¤ò¹Ô¤¦¡£Å´ÉÓ¤Ï15Æü¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¡ÖÅ´ÉÓ¥È¡¼¥¯¡×¤È¡¢21Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÍî¸ì¡×¡£º£Ç¯¤ÎÆÈ±é²ñ¤Ç¤â¥È¡¼¥¯¤È¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î5ºîÌÜ¡¢¸ÅÅµ¡Ö¸æ¿À¼òÆÁÍø¡Ê¤ª¤ß¤¤É¤Ã¤¯¤ê¡Ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å´ÉÓ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÆÈ±é²ñ¤âÁ°ºÂ¤òÃÖ¤«¤º¤ËÅ´ÉÓ¡È¤Ò¤È¤ê¡É¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÆÈ±é²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÍî¸ì¤È¸ÅÅµÍî¸ì¡£¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¡Ø´é¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÆÈ±é²ñ¤Ï¡¢¹±Îã¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¥Ã¥×¥È¡¼¥¯¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢°áÁõ¤ÏÍÎÁõ¡£Æü¾ï¤Ëµ¯¤¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ð¤¤¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¥È¡¼¥¯¤ÇÄ°¤«¤»¤ë¡£
¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÍî¸ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅ´ÉÓ¼«¤é¤¬Âêºà¤ò¸«¤Ä¤±¼èºà¤Ë¹Ô¤¡¢¡Ö¤¢¤ë1¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÍî¸ì¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡×³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï5ºîÌÜ¡£¡ÖÄ¹ºê¸©¤Î¸ÞÅçÎóÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿4»ÐÄï¡×¤òÉÁ¤¯¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¥È¥ê¤Ï¸ÅÅµ¤Î¡Ö¸æ¿À¼òÆÁÍø¡×¤ÇÄù¤á¤ë¡£
Å´ÉÓ¤Ï01Ç¯¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Î12ÈÖÄï»Ò¤È¤·¤ÆÆþÌç¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¡¢1¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÍî¸ì²½¤¹¤ë¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÍî¸ì¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¡¢³Æ½ê¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤ÎÆÈ±é²ñ¤Ï¡¢Âçºå¤Ç¤Ï11·î1Æü¡¢Å·ËþÅ·¿ÀÈË¾»Äâ¤Ç¡ÖÂè16²ó¡¡¾ÐÊ¡ÄâÅ´ÉÓ¡¡ÆÈ±é²ñ¡×¤Ë¾å±é¤¹¤ë¡£