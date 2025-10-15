37ºÐ½÷À¡£ÉáÄÌÍÂ¶â1200Ëü±ß¤ÈÄê´üÍÂ¶â200Ëü±ß¤òÃù¤á¤¿¤¬¡¢Åê»ñ¤Î»Ï¤áÊý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
All About¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ª¶â¤ÎÂÎ¸³¤äµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÀìÌç²È¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î¹©É×¤äÇº¤ß¤òÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃù¶âÊýË¡¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢ÅìËÌºß½»¤Î¡Ö¤¨¤ê¤ê¤ó¡×¤µ¤ó¡Ê37ºÐ¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë¡£¶µ°éÈñ¤ÈÏ·¸å»ñ¶â¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤òÃæ¿´¤ËËè·î¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂÎ¸³ÃÌ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡§¤¨¤ê¤ê¤ó¤µ¤ó
Ç¯Îð¡§37ºÐ
ÀÊÌ¡§½÷À
²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê35ºÐ¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¡Ê1ºÐ¡Ë
µï½»¡§ÅìËÌ¡¦ÄÂÂß
¿¦¶È¡§Àì¶È¼çÉØ
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§É×500Ëü±ß
¢§»ñ»º¤È±¿ÍÑ¾õ¶·
ÉáÄÌÍÂ¶â¡§700Ëü±ß¡ÊÃÏÊý¶ä¹Ô¡Ë¡¢450Ëü±ß¡Ê¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡Ë¡¢50Ëü±ß¡ÊÃÏÊý¶ä¹Ô¡Ë
Äê´üÍÂ¶â¡§200Ëü±ß
Ëè·î¤ÎÀÑÎ©¡§ÉáÄÌÍÂ¶â¤Ë10Ëü±ß
¸½ºß¤ÏÉáÄÌÍÂ¶â¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Äê´üÍÂ¶â200Ëü±ß¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÃùÃß¤ò·ÑÂ³¡£Ëè·î10Ëü±ß¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢¶µ°éÈñ¤ä¾Íè¤ÎÇ¯¶âÉÔÂ¤òÊä¤¦Ï·¸å»ñ¶â¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿½ÐÈñ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉáÄÌÍÂ¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤â¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÉáÄÌÍÂ¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Åê»ñ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀáÌó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëè·î¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔ°Â¡£Åê»ñ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅê»ñ¤ò°ìÅÙ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤Åê»ñ¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤Î¡Ö¤¨¤ê¤ê¤ó¡×¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÃæ¸¶ÎÉÂÀ¤µ¤ó¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤È¤Ï¡¢TOPIX¡ÊÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¤äÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ê¤É¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤ÊÀ®ÀÓ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤ÎÌÃÊÁ¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£NISA¤äiDeCo¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÇÀ©Í¥¶øÀ©ÅÙ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹´ü¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤Î¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÏÀ¤À¤±¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ê¤éÁ´ºâ»º¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤»¤Ð¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÏºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤¯¤¤¤¦É®¼Ô¤Ï¤Û¤ÜÁ´ºâ»º¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¨¤ê¤ê¤ó¤µ¤ó¤Ï¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¼¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏË½Íî¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Ë½Íî¤¬Íè¤¿¤È¤¤ËÉÝ¤¯¤ÆºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤Þ¤º¤ÏÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç¾®¤µ¤¯»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢À®¸ù¤â¼ºÇÔ¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤º¤ÏÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤è¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»³ºê¸µ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡ØÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤ä¡Ø»ñ»º±¿ÍÑ¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡Ù¡ÊI¡¢II¤Î2ºý¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Ê¤É¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¤µ¤ó
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡¢¥Ö¥í¥¬¡¼¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¼ç¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤È¥Þ¥Í¡¼¡Ê¤ª¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¡£IQ¾å°Ì2¡ó¤ÎMENSA²ñ°÷¡£18ºÐ¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤ÇYahoo¡ª³ô²ÁÍ½ÁÛÃ£¿Í¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡ÖÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¡×
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¿ôÃÍÅù¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤áÊÔ½¸Éô¤Ç°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ª¤è¤ÓÀìÌç²È¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¸«²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤äÅê»ñ¼êË¡¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¤ä¶âÍøÊÑÆ°¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ÏÉ¬¤º¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¡¢ÅìËÌºß½»¤Î¡Ö¤¨¤ê¤ê¤ó¡×¤µ¤ó¡Ê37ºÐ¡¦Àì¶È¼çÉØ¡Ë¡£¶µ°éÈñ¤ÈÏ·¸å»ñ¶â¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤òÃæ¿´¤ËËè·î¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂÎ¸³ÃÌ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡§¤¨¤ê¤ê¤ó¤µ¤ó
Ç¯Îð¡§37ºÐ
ÀÊÌ¡§½÷À
²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê35ºÐ¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¡Ê1ºÐ¡Ë
µï½»¡§ÅìËÌ¡¦ÄÂÂß
¿¦¶È¡§Àì¶È¼çÉØ
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§É×500Ëü±ß
¢§»ñ»º¤È±¿ÍÑ¾õ¶·
ÉáÄÌÍÂ¶â¡§700Ëü±ß¡ÊÃÏÊý¶ä¹Ô¡Ë¡¢450Ëü±ß¡Ê¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡Ë¡¢50Ëü±ß¡ÊÃÏÊý¶ä¹Ô¡Ë
Äê´üÍÂ¶â¡§200Ëü±ß
Ëè·î¤ÎÀÑÎ©¡§ÉáÄÌÍÂ¶â¤Ë10Ëü±ß
ÉáÄÌÍÂ¶â¤òÃæ¿´¤Ë¶µ°éÈñ¡¦Ï·¸å»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤¨¤ê¤ê¤ó¤µ¤ó¤¬ÍÂÃù¶â¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤äÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ê¤É¡£ATM¤ÎÍøÊØÀ¤¬Áª¤ÖÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÉáÄÌÍÂ¶â¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Äê´üÍÂ¶â200Ëü±ß¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÃùÃß¤ò·ÑÂ³¡£Ëè·î10Ëü±ß¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢¶µ°éÈñ¤ä¾Íè¤ÎÇ¯¶âÉÔÂ¤òÊä¤¦Ï·¸å»ñ¶â¤È¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤°¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë°Â¿´¡×¤È¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×·ëº§¤ä½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢·ëº§¼°¤ä¿·º§Î¹¹Ô¡¢½Ð»º½àÈ÷¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤Ê½ÐÈñ¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌÍÂ¶â¤Ç»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤ÎÆþ±¡¤Ç¸½¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Â¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿½ÐÈñ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉáÄÌÍÂ¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤â¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖÉáÄÌÍÂ¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Åê»ñ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀáÌó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëè·î¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤³¤ÎÀè¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔ°Â¡£Åê»ñ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ø¤Î¼ÁÌäºÇ¸å¤Ë¡¢¤¨¤ê¤ê¤ó¤µ¤ó¤ÏÀìÌç²È¤Ë¤³¤¦Ìä¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅê»ñ¤ò°ìÅÙ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤Åê»ñ¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤Î¡Ö¤¨¤ê¤ê¤ó¡×¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÃæ¸¶ÎÉÂÀ¤µ¤ó¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡ª
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¦Ãæ¸¶ÎÉÂÀ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹½é¿´¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ë¤è¤ëÀÑÎ©Åê»ñ¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤È¤Ï¡¢TOPIX¡ÊÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¤äÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ê¤É¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤ÊÀ®ÀÓ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹ÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤ÎÌÃÊÁ¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡£NISA¤äiDeCo¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÇÀ©Í¥¶øÀ©ÅÙ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹´ü¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é¤½¤Î»þ¤½¤Î»þ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤Î¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÏÀ¤À¤±¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ê¤éÁ´ºâ»º¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤»¤Ð¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÏºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤¯¤¤¤¦É®¼Ô¤Ï¤Û¤ÜÁ´ºâ»º¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¨¤ê¤ê¤ó¤µ¤ó¤Ï¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¼¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏË½Íî¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Ë½Íî¤¬Íè¤¿¤È¤¤ËÉÝ¤¯¤ÆºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤Þ¤º¤ÏÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç¾®¤µ¤¯»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢À®¸ù¤â¼ºÇÔ¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤º¤ÏÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤è¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»³ºê¸µ¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡ØÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤ä¡Ø»ñ»º±¿ÍÑ¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡Ù¡ÊI¡¢II¤Î2ºý¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Ê¤É¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
Ãæ¸¶ ÎÉÂÀ¤µ¤ó
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡¢¥Ö¥í¥¬¡¼¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¼ç¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤È¥Þ¥Í¡¼¡Ê¤ª¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¡£IQ¾å°Ì2¡ó¤ÎMENSA²ñ°÷¡£18ºÐ¤Ë³ô¤ò»Ï¤á¡¢25ºÐ¤ÇYahoo¡ª³ô²ÁÍ½ÁÛÃ£¿Í¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡ÖÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¡×
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¿ôÃÍÅù¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤áÊÔ½¸Éô¤Ç°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ª¤è¤ÓÀìÌç²È¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¸«²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤äÅê»ñ¼êË¡¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¸µËÜ³ä¤ì¤ä¶âÍøÊÑÆ°¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ÏÉ¬¤º¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)