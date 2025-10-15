『呪術廻戦』×「ファミマ」がコラボ！ ラッピング店舗や劇中名シーンブロマイドが登場
「ファミリーマート」は、10月15日（水）から、テレビアニメ『呪術廻戦』とのコラボレーションキャンペーンを、全国の店舗で開催している。
【写真】とろけそうな表情がかわいい！ 『呪術廻戦』×「んまほっぺシリーズ」コラボグッズ
■コラボグッズも登場
今回開催される第1弾では、10月17日（金）より復活上映される『劇場版 呪術廻戦 0』とのコラボレーションを実施。
「ファミリーマート」銀座木挽町通り店を特別ラッピング店舗とし、店舗外観に乙骨憂太、夏油傑、五条悟が描かれるほか、店内の各所に人気キャラクターが装飾される。
また、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」では、『劇場版 呪術廻戦 0』の名シーンを使用したブロマイド全30種類を展開。
さらに、ほっぺがとろけそうになっているキャラクターのかわいらしいデフォルメイラスト「んまほっぺシリーズ」とコラボレーションした「ミニアクリルスタンド」と「おかおマスコット」が販売されている。
加えて、10月17日（金）10時00分から、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日全国公開）の「特典付きムビチケ前売券（コンビニ）」を発売。
そのほか、今後も『呪術廻戦』キャンペーンの一環として、コラボレーションラッピング店舗を順次展開するとともに、各店舗を連動させた特別企画も予定している。
