Å·Æ¸»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¤Î¸áÁ°11»þ5Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô»³¸µ¤Ç»Ò¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆ»13¹æ¤ÎÅì¡¢³Ñ¹Ô¶¶ÉÕ¶á¤Ç¤¹¡£
»ÔÆâ¤Î¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¤ä¤Ê¤«±¬¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¶á¤¯¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¥Ñ¥È¥«ー¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·Æ¸»Ô¤Ï¡Ö³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢Êª±¢¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤¬±£¤ì¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡Ö¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë»ÔÌò½ê¤ä·Ù»¡½ð¤ËÌÜ·â¤·¤¿»þ´Ö¡¢¾ì½ê¡¢¸þ¤«¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ê¤É¤òÄÌÊó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£