¡¡¶ÐÌ³¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Î½¾¶È°÷¤À¤Ã¤¿20Âå½÷À¤ËÇä½Õ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÊÝ°Â²Ý¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¡Ê´ÉÍýÇä½Õ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢½»½êÉÔÄê¤ÎÅ¹Ä¹ÎëÌÚËã±ûÌíÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤È½¾¶È°÷ÅÄÌîÏÂºÌÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¡áÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡á¤ÎÃË½÷2¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ÒÀ±ÍøÍÑÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGPS¡Ë¤ò»ý¤¿¤»¤Æ°ÌÃÖ¤ò´Æ»ë¤·¡¢µÒÂÔ¤Á¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÇä½Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¡¢ÅÄÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±²Ý¤Ï¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤¬µÒÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¡¢¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬°¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤ÇË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤ÇÇä½Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¤ÏÌó3¥«·î´Ö¤Û¤ÜËèÆü¡¢·×Ìó400¿Í¤òÁê¼ê¤ËÇä½Õ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Ìó600Ëü±ß¤òÆÀ¤¿¤¬Á´¤ÆÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ½÷À¤Ë3Àé±ß¤òÅÏ¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤òÄó½Ð¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï¡Ö¿È¤â¿´¤â¤Ü¤í¤Ü¤í¤ÇÆ¨¤²¤ëµ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£