¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ç¼è°úÀè¾ðÊó¤Ê¤É£²Ëü£¶£·£¹£°·ï¤¬Î®½Ð¡Ä¸µ¼Ò°÷¤¬£²¼Ò¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¡¢£±¼Ò¤¬±Ä¶È³èÆ°¤ËÍøÍÑ
¡¡¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ï£±£´Æü¡¢É±Ï©¼ç´É»ÙÅ¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¤Î¸µ¼Ò°÷¤¬¼è°úÀè£±Ëü£±£³£µ£¶¼Ò¤Î¾ðÊó·×£²Ëü£¶£·£¹£°·ï¤ò³°Éô¤Î£²¼Ò¤ØÉÔÀµ¤ËÎ®½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á£±¼Ò¤Ç¤Ï±Ä¶È³èÆ°¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î®½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡¢²Ã¸ÅÀî»Ô¡¢¹âº½»Ô¡¢¼µ°À»Ô¤Ê¤É¤Î¼è°úÀè¤Î¾ðÊó¤Ç¡¢´ë¶ÈÌ¾¤ä½»½ê¡¢È¯Á÷¸Ä¿ô¡¢ÀÁµá¶â³Û¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£´ë¶È°¸¤Æ¤ÎÀÁµá½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿£·£µ£°·ï¤Î»áÌ¾¤Ê¤É¸Ä¿Í¾ðÊó¤âÎ®½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥Þ¥È¤Ï£³·î¡¢Î®½ÐÀè¤Î£±¼Ò¤Ë¤è¤ëÉÔ¿³¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼è°úÀè¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡¢Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££¹·î£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸µ¼Ò°÷¤Ï¼ÒÆâÄ´ºº¤ÇÉÔÀµ¤ËÎ®½Ð¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¿¤á¡¢Âà¿¦¤µ¤»¤¿¡£Î®½ÐÀè¤Î£²¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¾ðÊó¤ÎÇË´þ¤òµá¤á¡¢´û¤ËÇË´þ¤·¤¿¤È¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ä¥Þ¥È¤Ï·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¸µ¼Ò°÷¤ÈÎ®½ÐÀè£²¼Ò¤Î·º»ö¹ðÁÊ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£