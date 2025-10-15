¡¡Ì¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç15ÆüÄ«¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹âÎð¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬²£ÃÇÃæ¤ÎÃË½÷3¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢¤³¤Î¤¦¤Á½÷À­1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃæÂ¼¶èÌ¾±ØÆî1ÃúÌÜ¤Î²¼¹­°æÄ®¸òº¹ÅÀ¤Ç15Æü¸áÁ°7»þ40Ê¬º¢¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô3¿Í¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡30Âå¤«¤é40Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á½÷À­(49)¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¸½¾ì¤ÏÌ¾Å´¥Ð¥¹¥»¥ó¥¿ー¤äÃó¼Ö¾ì¤Î½ÐÆþ¸ý¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌÜ·â¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÇÆþ¤ê¸ýÂ¦¤Î¼ÖÀþ¤òµÕÁö¤·¡¢¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ²£ÃÇÃæ¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¡¡²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿71ºÐ¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£