Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖTOKYO ISLAND¡×¤ÇÁû²»Èï³²¤«¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¶ì¾ð135·ï¡Ö¤º¤Ã¤È½ÅÄã²»¤¬¶Á¤¯¡×¡ÖÂÎÄ´°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¡Ö³¤¤Î¿¹¸ø±à¡×¤Ç10·î11Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTOKYO ISLAND 2025¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤È½ÅÄã²»¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Áû²»Èï³²¤ò¤¦¤Ã¤¿¤¨¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö³¤¤Î¿¹¸ø±à¡×¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÅìµþÅÔ³¤¾å¸ø±à²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Î´ÉÍý»öÌ³½ê¤äÅÔ¤Ë10·î14Æü15»þ¤Þ¤Ç¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿°Õ¸«¤ä¶ì¾ð¤Ï135·ï¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£Áû²»¤Ï¹¾Åì¶è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÎÙ¤Î¹Á¶è¤ä¹¾¸ÍÀî¶è¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©¤Ê¤É¹ÈÏ°Ï¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖORANGE RANGE¡×¤ä¡ÖÝæ»ÖÔ¥¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ð¥ó¥É¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ü¡Ö¥ß¥»¥¹¤ÎÁ°Îã¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×
X¾å¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Î3Æü´Ö¡¢Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç½ÅÄã²»¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎÁû²»¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¡ÖÉÔÌ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ã¤¿¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¼çºÅ¤Ï¡¢¡Ö¤Ô¤¢¡×¤Ê¤É²»³Ú´ØÏ¢4¼Ò¤À¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢²ñ¾ì¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÅìµþÅÔ¤ä¶áÎÙ¤Î·Ù»¡¤Ë¶ì¾ð¤äÄÌÊó¤ò´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ìî³°²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁû²»¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï²£ÉÍ»Ô¡¦»³²¼¤ÕÆ¬¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë²»¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆSNS¤Ç¶ì¾ð¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£º£²ó¤â¡ÖÁ°Îã¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÇÛÎ¸¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÊ£¹çÅª¤Ê¸¶°ø¤ÇÁû²»¤¬³È»¶¤«
³¤¾å¸ø±à²Ý¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2022Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁû²»¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼çºÅ¼Ô¤Ë¤â²»ÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶áÎÙ½»Ì±¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÁû²»¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÅöÆü¤ÎÉ÷¸þ¤¤ä¡¢ÆüÍËÆü¤Ë¶áÎÙ¤ÇÊÌ¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê£¹çÅª¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ²»¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌëÃæ¤Þ¤ÇÁû²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÉô¤Î¶ì¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼«ÂÎ¤Ï21»þ15Ê¬¤Ë¤¹¤Ù¤Æ½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÀÑ¤ó¤ÇÂç²»ÎÌ¤Ç²»³Ú¤òÎ®¤¹¡ØÁû²»Â²¡Ù¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
³¤¾å¸ø±à²Ý¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²»¤¬½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½»ÂðÃÏ¤Ë²»¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼çºÅ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë²»¶Á¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æº£¸å¤ÎÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£