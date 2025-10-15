ÂçÃ«æÆÊ¿ 4ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÀèÈ¯¡¦»³ËÜÍ³¿¤ò±ç¸î¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¡ª ¶ì¼ê¤Îº¸Åê¼ê¤«¤éµ®½Å¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Ä
2025年10月14日(火)(日本時間10月15日)MLBリーグチャンピオンシップシリーズ ミルウォーキー・ブリュワーズ対ロサンゼルス・ドジャース@アメリカンファミリー・フィールド
¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤È¤ÎMLB¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥êー¥º¡ÊLCS¡Ë2ÀïÌÜ¤Ë¡¢¡Ø1ÈÖ¡¦DH¡Ù¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£
¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ÎÂÇÎ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç.138¤ÈÉÔÄ´¤¬Â³¤¯ÂçÃ«¤Ï¡¢Ãæ¡¹¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â1ÀïÌÜ¤Ç¤ÏÂÇ·â¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÉüÄ´¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤Ïº£µ¨29¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¡£
¹¥Åê¼ê¤È¤Î·ãÆÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2µåÂ³¤±¤ÆÅê¤¸¤é¤ì¤¿¥«ー¥Ö¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2-2¤«¤é¤Î¥¹¥é¥¤¥Àー¤Ë¼ê¤¬½Ð¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤ë¡£
»³ËÜ¤¬½éµåÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤ËÀèÀ¸¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤Î2²óÉ½¡£
ÀèÆ¬¤Î¥¹¥ß¥¹¤¬ÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤ë¤â¡¢6ÈÖT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬ÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Æ2¥¢¥¦¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢K.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬2ÂÐ1¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£
¥Áー¥à¤¬Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÃæ¡¢2²ó¤ÇÁá¤¯¤â2ÂÇÀÊÌÜ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¡£
2µåÂ³¤±¤ÆºÝ¤É¤¤¥³ー¥¹¤ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤È¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¤â2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¡¢3µåÌÜ¤Î¥«ー¥Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¤ë¤â¡¢ÂÇµå¤¬Ìî¼ê¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¥é¥¤¥È¥é¥¤¥Êー¤Ë¡£
4²óÉ½¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¤¬»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥Îー¥¢¥¦¥È¡¦¥é¥ó¥Êー1ÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£
¹â¤á¤Î¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤Ë¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
7²ó¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤ÎK¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥Äー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯9ÈÖ¥Ñ¥Ø¥¹¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢1¥¢¥¦¥È¡¦¥é¥ó¥Êー3ÎÝ¤Ë¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¶ì¤·¤¤ÂÇÀÊ¤¬Â³¤¯ÂçÃ«¤Î4ÂÇÀÊÌÜ¡£1ÎÝ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤Ï·É±ó¤Ï¤»¤º¤Ëº¸Åê¼ê¡¦¥¢¥·¥å¥Óー¤òÅêÆþ¤·¤ÆÂçÃ«¤È¤Î¾¡Éé¤òÁªÂò¡£
¥«¥¦¥ó¥È2-2¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ºÝ¤É¤¤¥Üー¥ë¤ò¥Õ¥¡ー¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»Ç¤¦ÂçÃ«¡£
¤³¤³¤Ç7µåÌÜ¤Î¥·¥ó¥«ー¤òÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤¬1¡¦2ÎÝ´Ö¤òÈ´¤±¤ë¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï4ÂÐ1¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¶ì¼ê¤Êº¸Åê¼ê¤«¤é4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Áー¥à¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÅðÎÝ¤â·è¤á¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
