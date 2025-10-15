¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×¡Ö¥ê¥Ã¥×¤ÏÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤è¤ê¥í¡¼¥º·Ï¤Ë¡×¡Ä¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ØÈþ¤Î¥×¥í¤¬Äó°Æ¤¹¤ëÊÑ¿È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¡10·î4Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÇÉ÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤â½é¤Î½÷À¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁíºÛ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¯¼£¼êÏÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÈò¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈþ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë2¿Í¤¬¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¤â¤Ã¤Èµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ê¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¥í¤¬ÃÇ¸À¡ª¡ÖÈý¡¢¥ê¥Ã¥×¡¢¥Ø¥¢¤Î¿§¥Á¥§¥ó¥¸¡×¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ü¥Ö¡×¤Ç¶Ã¤¤Î¼ã¤µ¡õÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖÁíºÛ´é¡×¤Ë
ÌÌÄ¹¤Î´éÎ©¤Á¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë
¡¡CM¡¦¹¹ð¡¦»¨»ï¡¦TV¡¦ÉñÂæ¡¦¥·¥ç¡¼¡¦CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¡£Ä¹Ç¯¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²®ÌîÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁíºÛÁªÁ°¤Î¥á¥¤¥¯Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈýÆ¬¤«¤éÈý¿¬¤Þ¤Ç¤¯¤Ã¤¤êÉÁ¤¤¤¿¡¢ÂÀ¤¯¤ÆÇ»¤¤ÈýÌÓ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥Ã¥×¤ÏÈ¯¿§¤ÎÎÉ¤¤ÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î¿§¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÎØ³Ô¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤ÆÁ´ÂÎÅª¤Ë¶¯¤á¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²®Ìî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¡Ö¶¯¤µ¡×¤¬ËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁíºÛÁªÁ°¤Ë¥á¥¤¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤À¤¤¤Ö¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¤´Ö¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¾¯¤·º£¤Ã¤Ý¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÈýÆ¬¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¡£ÌÀ¤ë¤á¤ÎÃã¿§¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤Ü¤«¤·¤Æ¼«Á³¤ÊÈýÆ¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÈýÆ¬¤ÎÆþ¤ê¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°¡ÊÄ¾³Ñ¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ä¼Ð¤á¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¼«Á³¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê²®Ìî¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬°ÊÁ°¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¶¯¤á¤ÎÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥í¡¼¥º·Ï¤Î¿§¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿§Çò¤Ê¤¿¤á¡¢ÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤â¥ª¥ì¥ó¥¸·Ï¤â»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤ä¤ï¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥í¡¼¥º·Ï¤Î¿§¤Ë¡£ÎØ³Ô¤Î±Ô³Ñ¤Ê»³¤ò¤ä¤ä´Ý¤á¤Î»³¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÀµ²ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÌÌÄ¹¤Ê´éÎ©¤Á¤ò¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤âÂÀ¤¯Æþ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÂÀ¤¯Æþ¤ì¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤ËÌÜ¤ò¾®¤µ¤¯¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÌÄ¹¤ÎÊý¤ÏÌÜ¤Î²¼¤Ë¥·¥ã¥É¥¦¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÌÜ¤È¸ý¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¸«¤¨¡¢ÎØ³Ô¤¬¤è¤êÀ°¤Ã¤Æ¤ß¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Á¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÉ¡¤è¤ê¾å¤Ë¡¢²£¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¼¼Ð¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÌÌÄ¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Âç¿Í½÷À¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤À¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤âÈ©ÆëÀ÷¤ß¤Î¤è¤¤¥í¡¼¥º·Ï¤¬¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£ÌÌÄ¹¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÃæ´éÌÌ¡ÊÌÜ¤Î²¼¤«¤é¾å¿°¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¡Ë¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¡×¥á¥¤¥¯¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤À¡£¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ç¤³¤ä³ÜÀè¤Ë¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤ÆÌÌÄ¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»÷¹ç¤ï¤»¤Î½÷²¦¡×¤¬ÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡ÈþÍÆ¼¼¡ÖMISS ESSENCE¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥«¥Ã¥ÈÎÁ¶â6Ëü500±ß¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÇÏ¢ÆüÍ½Ìó¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¸½Ìò¥Ø¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎMAYUMI¤µ¤ó¡£¹ü³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÌÌ¾¡Ö»÷¹ç¤ï¤»¤Î½÷²¦¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ò¡Öº£¡¢»ä¤¬Ã´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¤«¤¿¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
¡ÖÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤ÇÅÙ¶»¤¬¤¢¤ê¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬È´·²¡£´é¤ÏºÙÌÌ¡¢¼ó¤âÄ¹¤¯¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¡£¼êÂ¤âÄ¹¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÊÑ¤ï¤é¤ÌÂÎ·¿¤Ï¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ³°¹ñ¤Ë¤â¼õ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¼«¿È¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤â½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ëMAYUMI¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä¤ä¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í¡£½÷À¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÊý¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¿§Ì£¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÁö¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤´¼«¿È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¼ó¤¬Ä¹¤¤¤È¤¤¤¦¤´¼«¿È¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊMAYUMI¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÚÂæ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Î¸½ºß¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡È¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¡É¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç½é¤Î½÷À¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅª¤Ë¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÁÇÅ¨¤Ê°õ¾Ý¤ò¡¢º£°Ê¾å¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È´ê¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤Ç¤â¡ÖÌÌÄ¹¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£
¡Ö´é¤¬Ä¹¤¯ºÙÌÌ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¤È´é¤¬¤è¤êºÙ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ã¤¤Êý¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´é¤ËÆù¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤êËË¤¬¤³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÙ¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¹¤®¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤¬¤Á¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê¡Ø¸µµ¤¡Ù¤ä¡Ø³èÎÏ¡Ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Ä¹Ç¯¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡Ö½÷¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ä¡ÖÃËÀÅª¡×¤ÊÊý¸þ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤ÈMAYUMI¤µ¤ó¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤È¤â¤È½÷À¤È¤·¤Æ¤Î½À¤é¤«¤µ¤â¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¿¤Ð¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¿Ä¤¬¶¯¤¯¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ»ØÆ³ÎÏ¤ä¸ò¾ÄÎÏ¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¡¢½÷À¤äÃËÀ¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤ËÂ¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤è¤êÈ±¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡£
¡ÖºÇÅ¬¤ÊÄ¹¤µ¤Ï¡¢³Ü²¼¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¶ß¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤Ä¹¤µ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¡ÊÈ±¤ËÃÊº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²£¤Ë¹¤¬¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¡¢¥Ü¥ÖÉ÷¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÌÌÄ¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤µ¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢C¾õ¤Î¥«¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È±¤Î¿§¤â¡¢¤è¤ê½À¤é¤«¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤°¤é¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤ó¤ÊÄó°Æ¤ò¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡£¤¿¤À¤·³°¸ò¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¼ª¸µ¤Ë¤â¤¦¾¯¤·Âç¤Ö¤ê¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¤ª´éÎ©¤Á¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢¤ª»÷¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¤ÇÂç¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÀèÄø¤â¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆù¤¬¤Ê¤¤¤ª´éÎ©¤Á¤Î¤¿¤á¡¢¿â¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤À¤ÈÄ¾Àþ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¼ä¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¶ÊÀþ·Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡´é¼þ¤ê¤Ë¶¯¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ëÂç¤Ö¤ê¥¢¥¯¥»¤Ç¡¢¼çÄ¥¤Ç¤¤ë½÷¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬À¯¼£²È¤È¤¤¤¦Â¿Ë»¤Ê¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¥¦¥¤¥Ã¥°¤Î³èÍÑ¤â´«¤á¤ë¡£
¡Ö¥¦¥¤¥Ã¥°¤ÏºÇÃ»¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£³°¸«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¡£¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Æ´¤ì¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤Î¤è¤¦¤Ë
¡¡MAYUMI¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬Æ´¤ì¤ë¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼±Ñ¹ñ¸µ¼óÁê¤ä¡¢½÷²¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹2À¤¤Ê¤É¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î½÷À¥È¥Ã¥×¤Ï³§¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸ò¾Ä¤Ë¤â±Æ¶ÁÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¤â¤È¤â¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊý¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤Ê¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢º£°Ê¾å¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Î½÷À¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï³¤³°¤«¤é¤âÆ´¤ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿ÃÃÂÀ¸¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ëº£¡£¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¤ÏÀ¯¼£¼êÏÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤â¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ¼óÁê¤Î¤è¤¦¤ËÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡½¡½¡£
¡¡Èþ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤ÎÄó¸À¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤È±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÚ¸¶¤ß¤®¤ï
¥é¥¤¥¿¡¼¡£AERA dot.¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢½µ´©½÷ÀPRIME¤Û¤«¡¢»æÇÞÂÎ¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¡£½ñÀÒ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢ÊÔ½¸¡¢¼¹É®¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô