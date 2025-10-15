5²ó¤â¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿²Î¿´¤ê¤¨¡¢Ä¹¤¤¡È²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡É·Ð¤Æ30Ç¯±Û¤·¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ª¡¡50Âå¤ÇÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤Þ¤Ç¤Î¡Öµ°À×¡×¤È¡Ö´ñÀ×¡×
¡¡2025Ç¯4·î¡¢Æü´Ú¶¦Æ±¤Î²ÎÉ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢²Î¿´¤ê¤¨¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤ä¡¢¡ÖÆ»²½»Õ¤Î¥½¥Í¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥«¥Ð¡¼¶Ê¡×¶¯¤·¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎË¤«¤µ¤«¤é¤Ï²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡Ä²Î¿´¤ê¤¨ SpotifyºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¤Û¤«
¡Ö²Î¿´¤ê¤¨¡×¤òÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤è¤ê10Ç¯°Ê¾åÁ°¤À¤Ã¤¿
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡ÖYouTube¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Ç²Î¤¦¶Ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Ì¼¤¬¼Ö¤Ç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ä¡È²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É·Ï¤Î¶Ê¤ò¤º¤Ã¤È¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°ì½ï¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¤µ¤ó¤Î¡ÖÌÀÆü¤Î»ä¤Ë¹¬¤¢¤ì¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤¢¤ë¡¡¢öÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¿²¤ë¡¢¤ªÃë²á¤®¤Ëµ¯¤¤ë¡Á¡¡¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¡È¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤í¤¦¤Í¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥È¥í¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¥º¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎInstagram¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëºÝ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÎ®¤ì¤¿BGM¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Á¡É¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡²Î¿´¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃË½÷3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLetit go¡×¡¢½÷À2¿ÍÁÈ¤Î¡ÖCiao¡×¡¢½÷À¥½¥í¤Î¡ÖRie¡×¡¢½÷À3¿ÍÁÈ¤Î¡ÖSeptember¡×¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î½÷À¥½¥í¡Ö²Î¿´¤ê¤¨¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¤â³èÆ°·ÁÂÖ¤äÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö²Î¿´¤ê¤¨¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤è¤ê10Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£September¤Î³èÆ°¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÆ°²è¤ò»£¤Ã¤ÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÈRie¡É¤À¤ÈÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¸¡º÷¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¡È²Î¤Ï¿´¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î2Ê¸»ú¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¡È²Î¿´¤ê¤¨¡É¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡©¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¡È¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Á¡¢²Î¿´¤ê¤¨¤Î¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ª¡É¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎºîÉÊ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¤â¤Î¤â
¡¡¤½¤Î²Î¿´¤ê¤¨Ì¾µÁ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Spotify¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ç¤ÏÂè3°Ì¤Ë¡Ötomorrow¡×¡¢Âè6°Ì¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¡¢Âè14°Ì¤Ë¡Ö¤ï¤¬¸Î¶¿¤Ï¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂè15°Ì¤Ë¡ÖWe love the EARTH from HIROSHIMA¡×¤È4¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¬¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢²áµî¤Î³Ú¶Ê¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤Î4¶Ê¤Ï¡¢¹Åçºß½»¤Î¥Ó¥ª¥éÁÕ¼Ô¡¢²ÅÄ¹§»Ê¤µ¤ó¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏSeptember¤Î¹Åç½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Qoonie¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢²ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¿ÏÂ¤Î½¸¤¤¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¹Åç¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÅÄ¤µ¤ó¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¹Åç¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¤¬²Î¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ë»ä¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÀ¶¤é¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Î²º¤ä¤«¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤òÃúÇ«¤ËËÂ¤°¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¡×¤È¤¤¤¦²Î¿´¤ê¤¨¤Î¸¶·¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡Ö²ÅÄ¤µ¤ó¤¬ºî¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢¹ç¾§¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â´Þ¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ý¤º¤µ¤ß¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î4¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¡ØWe love the EARTH from HIROSHIMA¡Ù¤¬»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ç23Ç¯¤Ë¹Åç¤ÇG7¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡¢±Ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ø¤Î±þÊç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯Á°¤ËÀ¼ÂÓ¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á´¤¯²Î¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤«¤éÈ¯À¼Ë¡¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
September¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤äÊý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤ò·Ð¸³
¡¡¼¡¤Ë¡¢Âè5°Ì¤Ë¡ÖÌÚÍö¤ÎÎÞ¡×¡¢Âè9°Ì¤Ë¡Öé²¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂè11°Ì¤Ë¡Ö¥·¥¯¥é¥á¥ó¤Î¤«¤Û¤ê¡×¤È¡¢¡Ç00Ç¯Âå¤ËSeptember¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î³Ú¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤¤¤º¤ì¤âÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Æ±¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Âè27°Ì¤ËTHE BLUE HEARTS¤Î¡Ö¾ðÇ®¤Îé¬é¯¡×¤âÀ¶Á¿¤Ê½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£¤â¤Õ¤¿Ì£¤â°Û¤Ê¤ë½ÐÍè¤¬¿·Á¯¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢September¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡Ç01Ç¯¤´¤í¡¢¥Ô¥¢¥Î¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎQoonie¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Ç´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡¢¡È²»³Ú¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤À¤Í¡É¤È´¶Æ°¤·¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤ÈQoonie¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä³Ú´ï¤ò²Ã¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Äã²»¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¼¤Ë¤â¶á¤¤¥Á¥§¥í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢3¿ÍÁÈ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡September¤Ç¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¡ÖÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡ÁºÇ½é¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡Á¡×¡ÊSpotify16°Ì¡Ë¤ä¡¢±Ç²è¡Ø»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖA moment to remember¡×¡ÊÆ±18°Ì¡Ë¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢
¡ÖSeptember¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«¥Á¥§¥í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤ÈQoonie¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤À¤³¦´Ñ¤¬¾¯¤·ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³èÆ°¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¤È¡£¤Ç¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËQoonie¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿»þ¡¢¥Á¥§¥í¤Îmomo¤Á¤ã¤ó¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡È¤â¤¦°ìÅÙSeptember¤ò¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÊÁ°ºßÀÒ¤·¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÊý¤«¤é20¼þÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤òºî¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¡¢²¿¶Ê¤«¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È²áµî¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸¡º÷¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢September¤äLetit go¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤â¡È²Î¿´¤ê¤¨¡É¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤¬Ê»µ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤â¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤¬¤è¤êÄ°¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ì°ø¤À¡£
¼Â»Ð¤ÈÁÈ¤ó¤ÀLetit go¡¢Ciao»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë
¡¡¤½¤ÎLetit go»þÂå¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ç95Ç¯¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö200ÇÜ¤ÎÌ´¡×¤À¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¶õ¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡Ø¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡Ù¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥ª¥ê¥³¥óºÇ¹â15°Ì¡¢Îß·×Ìó20ËüËç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÄ¶õ¤ËÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈà½÷¤Î²ÎÀ¼¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ÎLetit go¤¬ºÇ½é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢18ºÐ¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Ë¼õ¤±¤Æ¤Ï¡¢Íî¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ËÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦Æü¡¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ë»öÌ³½ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È»Ð¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¿Í¤ÎÃËÀ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞLetit go¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡90Ç¯Âå¤ÏCD¤¬Çä¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¾Â¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡ª¡¡Åö»þ¤Ï²Î¤¨¤ë¾ì½ê¤¬ËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡ØCOUNT DOWN TV¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÃÏÊý¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ø¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ9¤«½ê¤Ç2¶Ê¤º¤Ä¤¯¤é¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¾ì¿ô¤òÆ§¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¹õÌ´¤µ¤ó¤äL¡ÇArc¡Áen¡ÁCiel¤µ¤ó¤Ë¥²¥¹¥È¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¡¢¶å½£¤Î²¿¶É¤«¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÃ¦Âà¤·¡¢¡Ç97Ç¯¤Ë¤Ï»Ð¤È½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥ÈCiao¤È¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊR¡õB¤Ç¡¢MISIA¤ä±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤«¤éºÇÀèÃ¼¤Î²»³Ú¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ciao¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡È²Î¿´¤ê¤¨¡É¤ÈÊ»µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤«¡¢¡Ç25Ç¯10·î»þÅÀ¤ÎCiao¤Î·î´Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¡¼¥àÁ°¤ÎºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤â¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È·÷³°¤À¤¬¡¢²Î¿´¤ê¤¨¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¿âÞ·¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤è¤¯¤¾¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡Letit go¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¥Ô¡¼¥«¡¼¥ó¡ª¡¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¤â¤Î¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ciao¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Ïyellow¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢»¨»ï¤Ç¤â¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥½¥¦¥ë¡É¤Ë¤«¤±¤Æ¡È¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥½¥¦¥ë¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»Ð¤Ïº£¡¢Î¾¿Æ¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÆÊÌÚ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÀ¼³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤â¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É²Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢»ä¤¬¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡ØÆü´Ú²Î²¦¥È¥Ã¥×10¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢»Ð¤Ë¤â¤¢¤ë¶Ê¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤äÏ·¿Í²ñ¤Ç²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHEARTS¡Ù¤ä½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï
¡¡Á°½Ò¤Î¡Ö200ÇÜ¤ÎÌ´¡×¤Ï²Î¿´¤ê¤¨¤È¤·¤Æ¤Î¥½¥í¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHEARTS¡Ù¤Ë¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤è¤ê¤â¿¤Ó¤ä¤«¤«¤ÄÍ¥Èþ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤ÎÌ´¤ò¤â°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥«¥é¤¬Þý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡ØHEARTS¡Ù¤Ë¤â¡¢¡ÖÍã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡§ÀÖ¤¤Ä»¡Ë¡¢¡Ö°¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡×¡ÊSuperfly¡Ë¡¢¡ÖÁÕ¡Ê¤«¤Ê¤Ç¡Ë¡×¡Ê¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¡¢¡Ö½©ºù¡×¡Ê»³¸ýÉ´·Ã¡Ë¡¢¡ÖÎÜÍþ¿§¤ÎÃÏµå¡×¡Ê¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×¡ÊÂçÄÍ°¦¡Ë¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤ÎÌ¾¶Ê¥«¥Ð¡¼¤¬Á´12¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ±»þÈ¯Çä¤Î¡ØSONGS¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè1ÃÆ¤ò»²¾È´ê¤¤¤¿¤¤¡Ë¡£
¡Ö¡ØHEARTS¡Ù¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤«¤é¤¼¤Ò²Î¤¤¤¿¤¤¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¡Ø¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥«¥Ú¥é¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Î¶Ê¤âÂç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡ØFriend¡Ù¤¬²Î¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¤É¤Î¶Ê¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Î¤ª¤¦¤«¤ÈÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤Î¡Ø°¦¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ï¡¢¸öÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀª¤¤¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤âÆ¬¤ÎÃæ¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É°õ¾ÝÅª¤Ç¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡²Î¿´¤Ï¸½ºß¡¢2Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ØSing A Soul¡Ù¤ÇÁ´¹ñ16²ñ¾ì¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤«¤é¤â¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ö½ª±é¸å¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÇCD¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤È°®¼ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢40Âå¤«¤é70Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ¤Ë¤Ï80Âå¡¢90Âå¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë²ñ¾ì¤Ç¡¢¡È²ÈÂ²7¿Í¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤â¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇÄ°¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±üÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤´¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬¡Èº£Æü¤Ï¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¡È¼ç¿Í¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦±üÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤³¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó½éÂÎ¸³¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡¢³«±éÁ°¤ÏËè²ó¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¶Ê²Î¤¦¤´¤È¤ËÇï¼ê¤äÀ¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡È¤¢¤¢¡¢»ä¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡É¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î30Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÅÓÃæ¤Ç²»³Ú¤òÄü¤á¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î²Î¤ä¿ÍÀ¸¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²Î¿´¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥Á¥¹¥í¡¡µ¡¹ÃÀïµ¥É¥é¥°¥Ê¡¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥½¥ó·Ï¤Î³Ú¶Ê¤â10Ç¯Á°¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÎÉý¹¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Ï¸½ºß¤Î¥½¥í³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆSeptember»þÂå¤Î³Ú¶Ê¤òºÆÅÙÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖSeptember¤È¤·¤Æ¡Ç08Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡ØFLOWERs¡Ù¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¯¤È¡¢Åý°ì´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ç05Ç¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUNO¡Ù¤â¡¢ÎÓÅ¯»Ê¤µ¤óÂ¾¤¤¤í¤ó¤Êºî²È¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡¢Âè13°Ì¤Ë¤¢¤ë¡Øbefore 25¡Ù¤Ï¡¢¾¾°æ¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤Ê¤µ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÀã¤ÎÃæ¤Ç¶Á¤¤¤¿Ãå¿®²»¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡Ä¡Ä¡É¤È¡¢ÇØÃæ¤¬¥¾¥ï¥¾¥ï¤Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡¢September¤È¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¾¾°æ¸ÞÏº¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤âÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢²Î¿´¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç»²²Ã¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Öºî»ì²È¤Î¾¾°æ¸ÞÏº¤µ¤ó¤È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÃæÂ¼Í³Íø»Ò¤µ¤ó¤¬±Ç²è²»³Ú¤ò¾Ò²ð¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ø¥·¥Í¥Þ¤ÎÀ±¶õ¡Ù¡Ê¡Ç21Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥àÆâ¤Î11¶Ê¤ò¡¢RieÌ¾µÁ¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤â¾¯¤·¤º¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×
¡¡¤³¤Î¡Ø¥·¥Í¥Þ¤ÎÀ±¶õ¡Ù¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤È¡¢±Ç²è¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì»ì¡¢¤½¤·¤Æ²Î¿´¤Ë¤è¤ëÌþ¤·¤Î²ÎÀ¼¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°½¸¤Ç¡¢É®¼Ô¤«¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÆ±Ç¯Âå¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¡È»Ò°é¤Æ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿¸å¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡È»ä¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢Ê³¤¤Î©¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÉÁ¤¤Ë¤¯¤¤»þÂå¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤·²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¥À¥á¤Ê¤é¤ä¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤â°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÈÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡É¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤º¤Ë¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ÆÂ¾¤Î²¿¤«¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤ò¡¢º£¸å¤â²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡²Î¼ê¿ÍÀ¸30Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇÂçµé¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤«¤Ê¤ê´ñÀ×Åª¤À¤¬¡¢Èà½÷¤¬²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤¬ÆÍÁ³µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ä¤¿¤ÁÄ°¤¼ê¤¬²¿¤«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢´ñÀ×¤ÎÏ¢º¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿´¶³´¿¼¤¤¡£º£¸å¤â¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÆÏ¤¯²ÎÀ¼¤äÈà½÷¤Î¿´¤«¤é¤Î¾Ð´é¤¬¡¢¹¹¤Ê¤ë´ñÀ×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡µ»öÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÖÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿²Î¼ê¿ÍÀ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
