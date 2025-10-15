²Î¿´¤ê¤¨¡¢50ºÐ¤ò±Û¤¨Æü´Ú¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤²Î¼ê¤Ë¡¡¡ÖÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¡×¤È¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤äËÜÅÄÈþÆà»Ò.¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë
¡¡2025Ç¯4·î¡¢2¤Ä¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é°ÛÎã¤È¤Ê¤ëÆ±»þ¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²Î¿´¤ê¤¨¡£Èà½÷¤Ï¡¢50ºÐ¤Î»þ¤ËÄ©¤ó¤ÀÆü´Ú¶¦Æ±¤Î²ÎÉ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Î¾¹ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥«¥Ð¡¼¶Ê¡×¶¯¤·¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎË¤«¤µ¤«¤é¤Ï²Î¾§ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡Ä²Î¿´¤ê¤¨ SpotifyºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¤Û¤«
¡¡¼Â¤ÏÈà½÷¡¢¤³¤Î30Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ä½÷À¥È¥ê¥ª¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤¬¿ÍÀ¸5ÅÙÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸½ºß¡¢¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤Î¿Íµ¤¶Ê¤ä¡¢¤½¤Î¡ÈÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
³ëÆ£¤ÎËö¡¢50ºÐ¤Ç¡È²ÎÉ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ë±þÊç¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤è¡É¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È»ä¡¢¤â¤¦50ºÐ¤Ç¤¹¤è¡£±þÊç¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡ÈÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤è¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢±þÊçÆâÍÆ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡È¥È¥í¥Ã¥È¡É¡Ê´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È²û¥á¥í¡É¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¡¢¤½¤ÎÆüËÜÈÇ¤òÊç½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤é¡¢»ä¤â¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¤È¡£¤Ç¤â¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡¢»ä¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ë¤ó¤À¡©¡É¤È¡¢¤Þ¤¿ÌÂ¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¿´¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯¶á¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö²»³Ú¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿10Âå¤ä20Âå¤Î¼ã¤¤Êý¤¿¤Á¤È¶¥¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Î²Î¤ò¡¢¿³ºº°÷¤ÎÊý¤ä°ì½ï¤ËÆ®¤¦¶¦±é¼Ô¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¡¢±þÊç¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢¼ç¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤É¤±Ä¶È¤È¤·¤ÆÃÏÊý¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î²Î¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ËÄ¹¤é¤¯´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç±þÊç¤·¤Æ¡¢ÂÐÌÌ¿³ºº¤Ç²Î¤Ã¤Æ¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Èµ¤¤Å¤±¤Ð¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤Ê¤ó¤ÆÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡Ëè½µÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²Î¿´¤Î²Î¾§¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¶Á¤¬Æü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Â¾¤ÎÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤Î½Ð¾ì¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤òÁí¤¸¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î²Î¿´¤À¤±¤¬¸¶¶Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤Î¿¼¤¤²ò¼á¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¥È¥Ã¥×3Æþ¾Þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñMBN¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø´ÚÆü²Î²¦Àï¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î²ÎÍØ¶Ê¡¢J-POP¡¢¤½¤·¤Æ±é²Î¤ÈÉý¹¤¤³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤è¤êÀè¤Ë´Ú¹ñ¤ÎSNS¤äYouTube¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢Èà½÷¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ï¼«¤º¤È¥«¥Ð¡¼Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²Î¿´¤ê¤¨¤ÎSpotify¤Ç¤Î·î´Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ï2025Ç¯10·î¸½ºß¡¢¥½¥íÌ¾µÁ¤À¤±¤Ç¡¢Ìó1Ëü4Àé¿Í¡£¹ñ¤äÃÏ°èÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´Ú¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤âÂ¿¤¯Ä°¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¡Ø´ÚÆü²Î²¦Àï¡Ù¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é¸ÞÎØ¿¿µÝ¡Ö¿´¤ÎÍ§¡×¤¬¹ñÌ±Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÅÚ¾í¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤ÈÅÏÊÕ¿¿ÃÎ»Ò¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤¬¿Íµ¤¡¢2¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢²Î¿´¤ê¤¨¤ÎSpotify¤Ç¤Î¿Íµ¤¶Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£Âè1°Ì¤Ï¡Ø´ÚÆü²Î²¦Àï¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡ÖÆ»²½»Õ¤Î¥½¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¼ó°Ì¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÂè2°Ì¤Ï¡¢¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ç²Î¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¿¿ÃÎ»Ò¡Ö¿°¤è¡¢Ç®¤¯·¯¤ò¸ì¤ì¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤À¡£¤³¤Î2¶Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢²Î¿´¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSONGS¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÆâ¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢2¶Ê¤È¤â1980Ç¯½Õ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤À¤¬¡¢²Î¿´¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬3¿Í¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSeptember¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿2008Ç¯¤Ë¡ØÌÀÆüºé¤¯²Ö¡Ù¤È¤¤¤¦²Î¤ò½ñ¤¤ª¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤ÊÌ¾¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬ÊÌ¤Î3¿Í¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLetit go¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ç95Ç¯Åö»þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¡ØTHE Ìë¤â¥Ò¥Ã¥Ñ¥ì¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î¡Ø200ÇÜ¤ÎÌ´¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Î²Î¤Ç¤Ï¡Ø¤«¤â¤á¤¬æÆ¤ó¤ÀÆü¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¤³¤Î2¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSONGS¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£²Î¿´¼«¿È¡¢¡Ö¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤ÏÁ°½Ò¤Î2¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅçÈþ²Å¡ÖÀã¤Î²Ú¡×¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÖÌÚÍö¤ÎÎÞ¡×¡¢Âç¶¶½ã»Ò¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥Þ¥¤¡¦¥é¥Ö¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤¬Ê¨Æ¤·¤¿ËÜÅÄÈþÆà»Ò¡¥¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Ê¤É¥«¥Ð¡¼10¶Ê¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Î¤¦¤¿¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤Î2¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿´¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿²»³Ú¿ÍÀ¸¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÁÄÉã¤Î¡È¥Þ¥á¤ÊÏ¿²»¡É¤¬²Î¹¥¤¤Î¸¶ÅÀ¡¢¹â¹»»þÂå¤ÏÃÆ¤¸ì¤ê¤â
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ¸ÍØ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¹ç¾§Éô¤ËÆþ¤ê¡¢¡ØÍã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ê¤É¤è¤¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ä¡Ä¤¦¤Á¤ÎÁÄÉã¤¬¤È¤Æ¤â¥Þ¥á¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤Î²ÎÈÖÁÈ¤ò¥«¥»¥Ã¥È¤ËÏ¿²»¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥×¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÉôÊ¬¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ä¶ÊÌ¾¤òÁ´Éô½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌÃ¯¤«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²Î¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹â¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢Ä¹Þ¼¹ä¤µ¤ó¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤ä¡¢CHAGE and ASKA¤Î¡Ø½ª¾Ï¡Ê¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤ò¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÉèÌÌ¤Ç²¼¼ê¤Ê¤ê¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç²Î¿´¤¬¡¡¢ö¾Ð¤Ã¤Æ¤è¡¢·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡Á¡¡¤È¡ÖÆ»²½»Õ¤Î¥½¥Í¥Ã¥È¡×¤ò²Î¤¦¤È¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ½°¤¬ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢¿´¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Èà½÷¼«¿È¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¾Ð¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«1¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¾Ð¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤È¿Í¤È¤¬¸ò¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢²¿¤«¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Èù¾Ð¤ó¤À¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢º£¤Ç¤Ï¡ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡È¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÇï¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSONGS¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤È¤ê¤ï¤±È¿¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÅÄÈþÆà»Ò¡¥¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤À¡£ËÜÅÄ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¥ª¥ê¥³¥óºÇ¹â62°Ì¡¢Îß·×Ìó5ËüËç¤È·è¤·¤ÆÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÀÂµî¸å¡¢30ÉÃ¤Î¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤Ê¤É¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Âç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿Ì¾¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²Î¿´¤Ï¡¢Æü´Ú¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø²Î¥¦¥Þ½÷²¦Æü´Ú·èÀï¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇËÜºî¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¹âÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¶Ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤Ï¡Ç95Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é30Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¡È²Î¿´¤ê¤¨¡É¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤·¤â¡È¤Ä¤Ð¤µ¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÆà»Ò¡¥¤µ¤ó¤Î¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢»ä¤Ë¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¡Ê²º¤ä¤«¤Ê¡Ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²Î¿´¤Î¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢¤³¤Î30Ç¯´Ö¡¢²¿ÅÙºÃÀÞ¤·¤Æ¤âÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¡¢Ä°¤¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤È¤â¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡ÖÆü´Ú¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¡ØSONGS¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Î²Î¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤Î2¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Î¤¦¤¿¡×¤Ï²Î¿´¤¬ºî»ì¤·¡¢Åö»þ¤«¤é²»³ÚÃç´Ö¤À¤Ã¤¿É×¤ÎDai¤¬ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼·Ï¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢Êì¿Æ¤È¼«Ê¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¼«Ê¬¤È»Ò¤É¤â¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¡¢2¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ3À¤Âå¤ò¤Ä¤Ê¤°³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÈà½÷¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ï¡¢¼Â¤Ï13Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îºî²È¤¬ºî»ì¤ò¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊý¤¬ºî¶Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü´Ú¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶Ê¡£»ä¤âºî»ì¤Ç·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡É¼Â¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡È¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Spotify¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤È¡¢Âè4°Ì¤Ë¡Ö¥é¥ô¡¦¥¤¥º¡¦¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§²¤ÍÛèËèË¡Ë¡¢Âè12°Ì¤Ë¡Ö¿ì¤¤¤É¤ì¤Æ¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§·Ë¶ä½Ê¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂè17°Ì¤Ë¡Ö°ìËÜ¤Î±ôÉ®¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±é²Î·Ï¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö¡Ø²Î²¦Àï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£±é²Î¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢»ä¤Ï¥³¥Ö¥·¤â²ó¤»¤Ê¤¤¤·¡¢²Î»ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¶Ê¤âËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»þ¤Ï´Ú¹ñ¤Î²Î¾§»ØÆ³¤ÎÀèÀ¸¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤Î¤ËÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âè7°Ì¤Î¡ÖTSUNAMI¡×¤ÈÂè10°Ì¤Î¡ÖCasablanca¡Ê°¥½¥¤Î¥«¥µ¥Ö¥é¥ó¥«¡Ë¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤Î½Ð¾ì¼Ô¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¡ÖCasablanca¡×¤ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¤ëÉôÊ¬¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÎý½¬»þ´Ö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤ÎÅÙ¤ËËè²óÎä¤äÎä¤ä¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÄ°¤¯¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¾Ç¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢¿¼¤¤²Î¾§¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤â¡¢Ä¹Ç¯²Î¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù°ÊÁ°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡ý¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSONGS¡Ù¡ØHEARTS¡ÙÈ¯ÇäÃæ
¡ö¡ØSONGS¡Ù¼ýÏ¿¶Ê ¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Î¼ê¡¡¢¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÖSONGS¡×Æþ¤ì¤ë
1 Æ»²½»Õ¤Î¥½¥Í¥Ã¥È¡Ê¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ë
2 Àã¤Î²Ú¡ÊÃæÅçÈþ²Å¡Ë
3 Îø¿Í¤è¡Ê¸ÞÎØ¿¿µÝ¡Ë
4 ¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Ê¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ë
5 ÌÚÍö¤ÎÎÞ¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡ù¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë
6 ¤¿¤½¤¬¤ì¥Þ¥¤¡¦¥é¥Ö¡ÊÂç¶¶½ã»Ò¡Ë
7 ¿°¤è¡¢Ç®¤¯·¯¤ò¸ì¤ì¡ÊÅÏÊÕ¿¿ÃÎ»Ò¡Ë
8 å«¡Ê¶¶¹¬É×¡Ë
9 ³¹¤ÎÅô¤ê¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë
10 ¤Ä¤Ð¤µ¡ÊËÜÅÄÈþÆà»Ò.¡Ë
11 ¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Î¤¦¤¿¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë
12 ¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë
¡ö¡ØHEARTS¡Ù¼ýÏ¿¶Ê ¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²Î¼ê¡¡¢¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÖHEARTS¡×Æþ¤ì¤ë
1 Íã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÀÖ¤¤Ä»¡Ë
2 °¦¤ò¤³¤á¤Æ²ÖÂ«¤ò¡ÊSuperfly¡Ë
3 ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¡Ë
4 Àã¤Î²Ú-Strings Edition-¡ÊÃæÅçÈþ²Å¡Ë
5 ÁÕ¡Ê¤«¤Ê¤Ç¡Ë¡Ê¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë
6 ¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡ÊÂçÄÍ °¦¡Ë
7 °¦¤Î¤¦¤¿¡Ê¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ë
8 ¥µ¥ó¥µ¡¼¥é¡ÊÃæ¹§²ð¡Ë
9 ½©ºù¡Ê»³¸ýÉ´·Ã¡Ë
10 Friend¡Ê°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡Ë
11 200ÇÜ¤ÎÌ´¡ÊLetit go¡Ë
12 ÎÜÍþ¿§¤ÎÃÏµå¡Ê¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ë
¡ý¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ÖSing A Soul¡×³«ºÅÃæ
2025/10/24 µÜ¾ë¸© Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë
2025/11/11 ·§ËÜ»ÔÌ±²ñ´Û¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥àÌ´¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
2025/11/12 º´²ì»ÔÊ¸²½²ñ´Û Ãæ¥Û¡¼¥ë
2025/11/14 Ê¡²¬¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë
2025/11/22 ½©ÅÄ¸© ¤Û¤¯¤·¤«¼¯ÌÄ¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
2025/12/2 ¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2025/12/14 »³¸ý¸©¸÷»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
²Î¿´¤ê¤¨¡Ê¤¦¤¿¤´¤³¤í¡¦¤ê¤¨¡Ë
1973Ç¯¡¢ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¡£¡Ç95Ç¯¡¢3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È Letit go¡Ê¥ì¥Æ¥£¥Ã¥È¥´¡¼¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö200ÇÜ¤ÎÌ´¡×¤Ï¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥ÈCM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¥ª¥ê¥³¥óºÇ¹â15°Ì¡¢Îß·×Ìó20ËüËç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Â»Ð¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈCiao¤ä¡¢¥½¥í²Î¼êRie¡¢½÷À3¿ÍÁÈ¤ÎSeptember¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¡¢10Ç¯¤´¤í¤«¤é¡È²Î¿´¤ê¤¨¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£¡Ç23Ç¯¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë»Ä¤ê¡¢Íâ¡Ç24Ç¯´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø´ÚÆü²Î²¦Àï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·YouTube¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Îß·×5ÀéËü²óÄ¶¤È¤Ê¤ê´Ú¹ñ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ç25Ç¯4·î¤Ë¤Ï2Ëç¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSONGS¡Ù¡ØHEARTS¡Ù¤ÇÇ°´ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥½¥í¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢Æ±»þ¤Ë¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥àTOP30Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
±±°æ¹§¡Ê¤¦¤¹¤¤¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¿Í¤È²»³Ú¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤²»³Ú¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¡£1968Ç¯¡¢µþÅÔ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²ÊÂ´¶È¡£Áí¹ç²½³Ø²ñ¼Ò¡¢²»³Ú·Ï¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢'05Ç¯¤Ë¡ØT2U²»³Ú¸¦µæ½ê¡Ù¤òÀßÎ©¤·ÆÈÎ©¡£°ÊÍè¡¢²»³Ú»Ô¾ì¤ä¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¼¹É®¤ä¡¢¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ö¤ª¤È¥é¥Ü¡×¤Ê¤ÉÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÁª¶Ê¡¢CD¤Î´ë²è¤ä²òÀâ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØµÏ¿¤Èµ²±¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯J-POP¥Ò¥Ã¥ÈÎóÅÁ¡Ù¡Ê¤¤¤½¤Ã¤×¼Ò¡Ë¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø½ÂÃ«¤¤¤¤¤¤¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ê½ÂÃ«¤Î¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ë°¦¤È¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡£
