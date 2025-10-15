¥¢¥¸¥¢³ôÈ¿È¯¡¢ÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬»Ù¤¨¡¡Ãæ¹ñ¤ÏËÇ°×ÀïÁè¤Ë¾¡¤Ä¼«¿®¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¸«¤Ä¤±¤ë
Åìµþ»þ´Ö11:06¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25751.50¡Ê+310.15¡¡+1.22%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3874.51¡Ê+9.28¡¡+0.24%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 26965.29¡Ê+172.14¡¡+0.64%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3616.43¡Ê+54.62¡¡+1.53%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8961.30¡Ê+61.88¡¡+0.70%¡Ë
¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁ°Æü¤Î¥À¥¦¾å¾º¤ò¼õ¤±È¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤Î»Ù¤¨¤Ë¡£
¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤¬ÊÆÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï°ú¤Â³¤°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤ËÂ³¤¤¤Æ¥°¥ê¥¢ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡ËÂåÉ½¤âÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÏÍ½Äê¤É¤ª¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏÊÆÃæÀè¹Ô¤¤Ë¤ä¤ä°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹á¹Á³ô¤Ï1.22¡ó¹â¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤ä¼«Æ°¼Ö¡¢¶âÍ»¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥µー¥Ó¥¹´ØÏ¢¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾å³¤³ô¤ÏÈ¿È¯¤â¾åÃÍ¤Ï½Å¤¤¡£
´Ú¹ñ³ô¤ÏÂçÉýÈ¿È¯¡£¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó¤¬3.1%¹â¤ÈÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Á°Æü¤Ë¤Ï°ì»þ8%Ä¶µÞÍî¤·¤¿¡£
º£·îËö¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÁ°¤ËÊÆÃæ¤ÏÊóÉü¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢ー¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤Î¶¯²½¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂÐÃæ´ØÀÇÂçÉý°ú¤¾å¤²¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¶âÍ»»Ô¾ì¤Ëº®Íð¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤Ï²Ð¾Ã¤·¤ËÁö¤ê¡¢µ×¡¹¤Î¥¿¥³¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢½µÌÀ¤±¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×ÀïÁè¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥¡¦³¤ÍÎÅÚÌÚ²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ¹ñ5ÉôÌç¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ò¼õ¤±¤ë³Ê¹¥¤Ë¡£14Æü¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ãæ¹ñ¤È¤Î¿©ÍÑÌýËÇ°×¤òÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤ç¤¦ºÆ¤ÓÃæ¹ñ¤¬È¿·â¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£½¬»á¤ÏÊÆ¤È¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Ë¾¡¤Ä¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÇÂÐ¥È¥é¥ó¥×¶¯¹Å»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê»¥¤ò½Ð¤·ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÍÍø¤Ê·ë²Ì¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡¢À¤³¦¤Î¥ì¥¢¥¢ー¥¹¥·¥§¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤¬Ìó70%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
