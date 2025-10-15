¥Ï¥Ó¥¿¥Ö¥ë¥¾¡¼¥ó¤ÎÏÇÀ±¤òÃµº÷¤¹¤ëESA¤Î¡Ö¥×¥é¥È¡¼¡×±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´°À®¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²Á°¤ÎºÇ½ª»î¸³¤Ø
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ESA¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿±§ÃèË¾±ó¶À¡ÖPlato¡Ê¥×¥é¥È¡¼¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ESA¤Ï2025Ç¯10·î9ÆüÉÕ¤Ç¡¢Plato±§ÃèË¾±ó¶À¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ó¥¿¥Ö¥ë¥¾¡¼¥ó¤ÎÃÏµå·¿ÏÇÀ±¤òÃµº÷¤¹¤ëPlato±§ÃèË¾±ó¶À
Plato¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Ë»÷¤¿¹±À±¤Î¥Ï¥Ó¥¿¥Ö¥ë¥¾¡¼¥ó¡Ê¢¨¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¸øÅ¾¤¹¤ëÃÏµå·¿ÏÇÀ±¤ÎÈ¯¸«¤È¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤ÎÄ´ºº¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿±§ÃèË¾±ó¶À¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²»þ¤Î½ÅÎÌ¤ÏÌó2300kg¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ¥Ñ¥É¥ë¤òÅ¸³«¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÉýÌó9m¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÄÂçµ¤¤ò»ý¤ÄÏÇÀ±¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë±ÕÂÎ¤Î¿å¤¬Â¸ºß¤·ÆÀ¤ë¡¢¹±À±¤«¤é°ìÄê¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ëÎÎ°è¡£Æ¸ÏÃ¡Ö3¤Ó¤¤Î¤¯¤Þ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥´¥ë¥Ç¥£¥í¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
´ÑÂ¬µ¡´ï¤È¤·¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ä»ë¸÷Àþ¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë26Âæ¤Î¥«¥á¥é¡£Plato¤Ï¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¤³¤ì¤é¤Î¥«¥á¥é¤òÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¹±À±¤Î¼êÁ°¤òÏÇÀ±¤¬²£ÀÚ¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡×¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Î¡¢¹±À±¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Î¤´¤¯¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤È¤ËÏÇÀ±¤ò¸¡½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
1Âæ¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤Ï4¤Ä¤ÎCCD¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢26Âæ¤Î¥«¥á¥é¤Î¤¦¤Á24Âæ¤Ï25ÉÃ¤´¤È¡¢2Âæ¤Ï¤è¤êÃ»¤¤2.5ÉÃ¤´¤È¤Ë²èÁü¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¼èÆÀ¤µ¤ì¤ë²èÁü¤Ï1Âæ¤¢¤¿¤ê81.4¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï2.11¥®¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ESA¤Ë¤è¤ì¤Ð±§Ãè¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¤Ç¤¹¡£
¥«¥á¥é¤Î²¹ÅÙ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹80¡î¤ËÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Plato¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¸÷¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥ó¥·¡¼¥ë¥É¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î9Æü¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥·¡¼¥ë¥É¤ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â³¤¯9·î16Æü¡¦22Æü¤Ë¤Ïº¸±¦¤ÎÂÀÍÛÅÅÃÓ¥Ñ¥É¥ë¤ÎÅ¸³«»î¸³¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´°À®¤·¤¿Plato¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª»î¸³¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²»þ¤Î¿¶Æ°¤ÈÁû²»¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Î¶ËÃ¼¤ÊÇ®´Ä¶¤òÌÏ¤·¤¿»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¢¥ ESA¤Î¡ÖPlato¡Ê¥×¥é¥È¡¼¡Ë¡×±§ÃèË¾±ó¶À¤ÎÂÀÍÛÅÅÃÓ¥Ñ¥É¥ëÅ¸³«»î¸³¤ÎÍÍ»Ò¡ÊCredit: ESA - European Space Agency / Rowan Moorkens O'Reilly (ATG Europe)¡Ë¡Û
°ìÏ¢¤Î»î¸³¤¬´°Î»¤·¤¿¸å¡¢Plato±§ÃèË¾±ó¶À¤Ï¡ÖAriane 6¡Ê¥¢¥ê¥¢¥ó6¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤Ç2026Ç¯12·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¸å¤ÏÂÀÍÛ¤ÈÃÏµå¤Î½ÅÎÏ¤äÅ·ÂÎ¤Ë¤«¤«¤ë±ó¿´ÎÏ¤¬¶Ñ¹Õ¤¹¤ë¥é¥°¥é¥ó¥¸¥åÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢ÃÏµå¤«¤é¸«¤ÆÂÀÍÛ¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖL2¡×¡ÊÃÏµå¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó150Ëükm¡Ë¤ò¼þ²ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ°Æ»¤ËÆþ¤ê¡¢ÂÀÍÛ·Ï³°ÏÇÀ±¤òÁÜº÷¡¦Ä´ºº¤¹¤ë4Ç¯´Ö¡ÊºÇÄ¹8.5Ç¯´Ö¡Ë¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
