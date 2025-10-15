FPS³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¡×noppo¤µ¤ó»àµî¡¡37ºÐ¡¡²ÈÂ²¤¬Êó¹ð¡Ö³§¤µ¤Þ¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡×
¡¡FPS³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦noppo¤µ¤ó¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬14Æü¡¢¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£37ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿noppo¤µ¤ó¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¡×
¡¡X¤Ç¤Ï¡Önoppo¤Î²ÈÂ²¤Î¼Ô¤Ç¤¹¡£noppo¤Ï±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤È¸òÎ®¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤¿¥²¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤ò³§¤µ¤Þ¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤éËÜ¿Í¤â´î¤Ö¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Îe¥¹¥Ý¡¼¥ÄóÕÌÀ´ü¤ËºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿FPS³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤êe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥í¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡£ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¿ôÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¢¤ê¡£Asia e-sports Cup 2012 ¤ÎCS1.6ÉôÌç·è¾¡Àï¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¡É¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎFPS¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¡¢º£¤Ê¤ªÎòÂåºÇ¹â¥×¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿noppo¤µ¤ó¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¡×
¡¡X¤Ç¤Ï¡Önoppo¤Î²ÈÂ²¤Î¼Ô¤Ç¤¹¡£noppo¤Ï±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤È¸òÎ®¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤¿¥²¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤ò³§¤µ¤Þ¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤éËÜ¿Í¤â´î¤Ö¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Îe¥¹¥Ý¡¼¥ÄóÕÌÀ´ü¤ËºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿FPS³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤êe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥í¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡£ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¿ôÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤¢¤ê¡£Asia e-sports Cup 2012 ¤ÎCS1.6ÉôÌç·è¾¡Àï¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¡É¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎFPS¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¡¢º£¤Ê¤ªÎòÂåºÇ¹â¥×¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£