¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3ÂÇÀÊËÞÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ç±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï°ÊÍè¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Çº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î19ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËH¥é¥ó¥×¤¬Åô¤Ã¤¿¡£Âè5ÂÇÀÊ¤Ï5¡½1¤Î2»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿17¾¡¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¥Ú¥é¥ë¥¿¡£¥«¡¼¥Ö2µå¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤êÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤éÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¶¤é¤µ¤ì¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬ÀèÆ¬ÃÆ¤òµö¤·¤ÆÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2²ó¤Ë6ÈÖ¤ÎT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë9ÈÖ¥Ñ¥Ø¥¹¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢²¡¤»²¡¤»¤ÎÃæ¤ÇÂçÃ«¤ËÂè2ÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÂÇÀÊ¤â2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢3µåÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤ÎÆâ³ÑÄã¤á¥«¡¼¥Ö¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ115.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó185.4¥¥í¡Ë¤ÎÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤¬±¦Íã¤ò½±¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ±¿¤Ë¤â±¦Íã¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤ÎÀµÌÌ¤Ç¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âËÞÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë18ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤é²÷²»¤¬¶Á¤¤¤¿¤Î¤¬7²ó¤À¡£ÀèÆ¬¤Î¥¥±¤³¤ÈE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¥Ñ¥Ø¥¹¤¬µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤ÆÂçÃ«¤ÎÁ°¤Ë¹¥µ¡¤ò¤ª¤¼¤óÎ©¤Æ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÃ«ÂÐºö¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿º¸ÏÓ¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤ê¡¢7µåÌÜ¤ÎÄã¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯½¦¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¼éÈ÷¤Î°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÈ´¤¤¤Æµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£2»à¸å¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅðÎÝ¤È¤Ê¤ëÆóÅð¤â·è¤á¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ë¥¨¥É¥Þ¥ó¤ËÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ5¡½1¤È¤·¡¢¤Ê¤ª¤â2»àËþÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ËÂè5ÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤³¤³¤Çº¸ÏÓ¥¬¥µ¡¼¤òÅêÆþ¡£ÂçÃ«¤Ï2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï³°³Ñ¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ËÆ¨¤²¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¿¶¤é¤µ¤ì¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢»³ËÜ¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÅ¨·³¤¬º¸ÏÓ¤òÂ¿¤¯¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢4»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦056¤ÈÄãÌÂ¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÂè1Àï¤Ç¤Ï3»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Çº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÏ¢Â³ÂÇÀÊÌµ°ÂÂÇ¤¬16¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ïº£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4ÀïÀèÈ¯¤¬·èÄê¡£ÂçÃ«¤ò4ÀïÌÜ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢µÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤¿æÆÊ¿¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡£Âè3Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡Ê¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ë¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤ÎµÙÍÜ¤ÇÎ×¤á¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÄ´À°¤¬¹ç¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£