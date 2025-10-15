NY¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¡¥À¥¦Â³¿4Ëü6270¥É¥ë46¥»¥ó¥È¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ÏÈ¿Íî2Ëü2521.70
14Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¤·¤¿¡£
FRB¡á¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬¹Ö±é¤Ç¸ÛÍÑ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢FRB¤Î¶âÍ»À¯ºö¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ø´üÂÔ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢¾åÃÍ¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¡£
·ë¶É¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÁ°¤ÎÆü¤ÈÈæ¤Ù202¥É¥ë88¥»¥ó¥È¹â¤¤4Ëü6270¥É¥ë46¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÈ¿Íî¤·¡¢172.91¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2Ëü2521.70¤À¤Ã¤¿¡£